Complotdenker Agnes P. moet berichten over 14-jarig dood meisje verwijderen, beslist rechter

De rechtbank in Zwolle, donderdag voor aanvang van de zitting. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Lisa kampte met depressies. De dochter van P. woont in hetzelfde gezinshuis als Lisa en is even oud. Beide moeders zijn slachtoffers in de toeslagenaffaire en beide kinderen zijn uit huis geplaatst.

Op Twitter en Facebook uitte P. na het overlijden van Lisa het vermoeden dat Lisa haar eigen dochter is. Ook opperde ze dat Lisa is vermoord als onderdeel van een overheidscomplot en riep ze op de crematie te stoppen. Premier Rutte figureert in haar theorieën als ‘satanische pedofiel’. Het zijn teksten en theorieën die ook veel terugkomen in kringen van coronasceptici en radicaal-rechtse politici, waarvan de gevolgen niet beperkt blijven tot sociale media.

In Bodegraven verzamelden zich bijvoorbeeld complotdenkers op de begraafplaats omdat daar slachtoffers zouden liggen van een satanistisch pedofielennetwerk. Nabestaanden werden lastiggevallen en ten onrechte veronderstelde daders als RIVM-baas Jaap van Dissel kregen bedreigingen. De gemeente Bodegraven daagde Twitter voor de rechter, om het sociale medium te dwingen alle complottweets over de zaak te verwijderen.

Intimidaties

Vanwege alle berichten komt Lisa’s moeder niet aan rouwen toe, vertelde ze bij de behandeling van het kort geding. P. heeft duizenden volgers en als gevolg van de complottheorieën komt er een stroom intimidaties op gang, onder meer richting de pleegouders van het gezinshuis.

Volgers deelden de persoonsgegevens van de pleegouders en maakten één van hen uit voor moordenaar en sekteleider. Bij een herdenkingsdienst voor Lisa moesten uit veiligheidsoverwegingen twee agenten en twee handhavers aanwezig zijn.

De behandeling van het kort geding was gister, en de rechter deed op die dag ook gelijk uitspraak. Vandaag is het vonnis gepubliceerd. Eigenlijk was de rechter van plan pas over twee weken uitspraak te doen, wat tot ontzetting leidde bij de moeder van Lisa, die wil dat de berichten zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarop beloofde de rechter zo snel mogelijk een uitspraak te doen.

P. moet binnen 48 uur de gewraakte berichten op haar accounts verwijderen. Ook mag ze geen nieuwe berichten plaatsen waarin ze het heeft over Lisa’s overlijden, of afbeeldingen van haar moeder verspreiden. Ze mag ook geen contact zoeken met Lisa’s moeder. Als ze dat wel doet, moet P. een dwangsom van 500 euro per dag betalen, met een maximum van 10 duizend euro.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.