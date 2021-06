Commotie in Marengo-proces over video van slachtoffer Martin Kok

Martin Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Waarom, vraagt advocaat Guy Weski in een spervuur aan vragen, heeft het Openbaar Ministerie een filmpje dat is gevonden op de telefoon van de kroongetuige, nu pas aan het Marengo-dossier toegevoegd? Realiseren de aanklagers zich dat dit filmpje bewijst dat de kroongetuige daderinformatie heeft over de moord op Martin Kok? Waarom wordt de kroongetuige dan niet aangeklaagd voor die moord, en zijn cliënt Achraf B. wél?

De zitting, donderdag in het liquidatieproces Marengo, begint fel. Guy Weski eist dat hij zijn vragen nú mag stellen – hij wil niet wachten tot de regiezitting, die pas over een maand staat gepland. Hij laat zich niet onderbreken door de rechter die hem tot de orde roept. Hij is boos: ‘Mijn cliënt zit al sinds april 2018 vast voor de moord op Martin Kok. De iPhone van de kroongetuige is al op 1 januari 2017 in beslag genomen. Waarom is de kroongetuige niet over dat filmpje gehoord? Staat er nog meer relevante informatie op die telefoon, die wordt achtergehouden?’

Deze donderdag wordt de moord op Martin Kok behandeld, een van de lange reeks aanklachten waarvoor zeventien verdachten in dit liquidatieproces terechtstaan.

Martin Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten, zittend in een Volkswagen Polo op de parkeerplaats bij seksclub Boccaccio in Laren. De oud-cocaïnehandelaar was een berucht misdaadblogger. Op zijn website Vlinderscrime – een verwijzing naar de escortservice Vlinders die hij bestierde vanuit de gevangenis waar hij vastzat voor moord – publiceerde hij, eenmaal vrijgekomen, nieuwsberichten over criminelen. Hij noemde hen niet alleen met naam en toenaam, maar genoot er ook van om hen belachelijk te maken. ‘Daar zal niet iedereen blij mee zijn geweest’, constateert een van de drie rechters.

Op de iPhone van kroongetuige Nabil B. is een filmpje aangetroffen waarop Martin Kok heimelijk in een bar is gefilmd, kort voordat hij werd vermoord. Aangenomen wordt dat dit ‘spotters’-beelden zijn, op basis waarvan de schutters weten wie ze moeten liquideren.

Een van de aanklagers legt uit dat het filmpje niet door de kroongetuige is gemaakt, maar dat het destijds door medeverdachte Mohamed R. naar Nabil B. is verzonden. ‘Dat wij dit filmpje onder de pet hebben gehouden, klopt niet’, benadrukt ze. ‘Het filmpje is pas in oktober 2020 op de iPhone aangetroffen. Door steeds beter technisch onderzoek kan materiaal naar boven komen dat eerder niet werd opgemerkt.’ De aanklager zegt dat Mohamed R. en Nabil B. hierover nog niet zijn gehoord, ‘omdat daar simpelweg geen tijd voor was’. En: uw vraag waarom dit niet op hun tenlastelegging staat, kunnen wij nu nog niet beantwoorden.’

In de talloze verklaringen die de kroongetuige in het Marengo-proces heeft afgelegd, heeft Nabil B. gemeld dat hij met zijn (voormalige) boezemvriend Mohamed R. sprak over de moord op Kok. Mohameds broer Saïd (die nog vastzit in Colombia, Nederland wacht op zijn uitlevering) zou Nabil hebben gevraagd of hij semtex kon leveren. Dat kon, bevestigde de kroongetuige, maar niet voor een draadloze explosie. Daarop zou hij niks meer van Saïd hebben gehoord, maar om die reden gaat hij ervan uit dat de moord op Kok is uitgevoerd door de groep van hoofdverdachte Ridouan T., waartoe alle verdachten volgens het OM behoren.

Een getuige die inmiddels vastzit in Marokko, heeft verklaard dat Martin Kok is vermoord in opdracht van hoofdverdachte T.

‘Zelfs een koe laten ze in Marokko nog praten’, reageert de hoofdverdachte.

‘Met marteling bedoelt u?, vraagt een rechter.

Ridouan T. bevestigt dat, en noemt het ‘schandalig’ dat de aanklagers zo’n afgedwongen verklaring gebruiken.

De rechter leest voor dat de kroongetuige ook heeft verklaard dat hij het kenteken moest checken van een auto waarin Martin Kok rondreed. De kroongetuige constateerde dat de eigenaar een oude man was, en berichtte verbaasd aan zijn vriend Mohamed R: ‘Ze hebben een man van 83 als doelwit.’ De volgende dag, zo leest de rechter voor, hoorde de kroongetuige dat Martin Kok was geliquideerd in de auto van zijn vader.

‘Meneer T’, zegt de rechter tegen de hoofdverdachte, ‘wilt u dat ontkennen?’

T. zwijgt.