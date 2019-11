Commissievoorzitter Bondsdag afgezet vanwege antisemitische tweets

Stephan Brandner. Beeld EPA

Buiten weten van Brandner (53) en zijn collega’s van de rechts-nationalistische AfD om, hadden de andere fracties de handen ineengeslagen en een document opgesteld waarin om zijn aftreden wordt gevraagd. Brandner moest het stuk zelf in stemming brengen, en werd door iedereen behalve zijn partijgenoten weggestemd. Nooit eerder heeft er in het Duitse parlement een dusdanige procedure plaatsgevonden. Voorlopig neemt de vicevoorzitter van de commissie, een man van de liberale FDP, het voorzitterschap waar.

De belangrijkste steen des aanstoots was een tweet naar aanleiding van de mislukte aanslag op de synagoge van Halle in oktober, waarbij de extreemrechtse dader twee willekeurige mensen doodschoot, een op straat en een in een dönerzaak. Brandner, op Twitter: ‘Wat hangen die politici daar allemaal voor die synagoge rond, terwijl de slachtoffers Duitsers zijn.’

De druppel die de emmer deed overlopen was een tweet van vorige week over de Duitse rockcoryfee Udo Lindenberg, die een Bundesverdienstkreuz, het Duitse lintje, had gekregen. Lindenberg staat erom bekend dat hij op het podium vaak tegen de rechts-nationalistische AfD ageert. Volgens Brandner was de prijs daarom een ‘Judasloon’, een bedankje van de overheid aan een verrader.

Dat Brandner voorzitter van een kamercommissie werd, komt omdat de AfD de grootste oppositiepartij is en dus recht had op minstens twee voorzitters. Behalve Justitie levert de partij ook de voorzitter van de kamercommissie voor Toerisme, een wat lichter dossier.

Woedend

Brandner en ook fractievoorzitters Alice Weidel en Alexander Gauland zijn woedend over de gang van zaken. Ze vinden dat de andere partijen samenspannen tegen de AfD en dat ze ‘onwaarheden’ over Brandner hebben verspreid. Het voorval is volgens de AfD een nederlaag voor de democratie.

Toen een journalist van de linkse Frankfürter Rundschau op een provisorisch persmoment de suggestieve vraag stelde ‘of er ook fatsoenlijke AfD’ers zijn die wel geschikt zijn om een kamercommissie voor te zitten’, verloor Gauland zijn geduld. Hij liep rood aan en baste dat ‘alle AfD’ers fatsoenlijk zijn.’

Maar in het geval van Stephan Brandner zijn er genoeg incidenten bekend om vraagtekens bij deze uitspraak te rechtvaardigen. Al vanaf het moment dat hij twee jaar geleden de Bondsdag betrad, zorgt hij tijdens bijna elke zitting voor oproer met provocatieve uitspraken. Brandner verzamelt zijn officiële waarschuwingen van kamervoorzitter Wolfgang Schäuble als scalpen, waarover hij graag twittert, liefst met video’s van het voorval. Datzelfde deed hij al toen hij nog parlementslid in de Landdag van Thüringen was, waar hij de bijnaam ‘etterbak van het parlement’ als een geuzennaam droeg.

Het meest serieuze incident tot nu toe dateert al uit december 2017, toen de radicaal maar niet gewelddadige linkse groepering ‘Zentrum für politische Schönheit’ het Holocaust Monument in het klein had nagebouwd op het perceel naast het huis van de Thüringse AfD-leider Björn Höcke, die het ‘een monument van schande’ had genoemd. Brandner, een goede vriend van Höcke, tweette daarop een foto van een machete vergezeld van de tekst ‘hoe ik dit apparaat ‘kunstzinnig’ kan gebruiken.’ In feite een doodsbedreiging. Maar omdat de AfD-fractie pas net geïnstalleerd was, zag het parlement toen af van maatregelen.