Commissie: nieuw examendebacle niet uit te sluiten

De 4 aanbevelingen van de commissie-Ten Dam

Welke aanbevelingen deed de commissie Ten Dam? En hoe denkt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad daarover, die opdracht gaf voor het onderzoek?

1. Stel een examencommissie verplicht

Net als in het mbo, het hbo en het wo moeten middelbare scholen een examencommissie krijgen. Functioneert die commissie niet, dan moet de examenlicentie van een school kunnen worden ingetrokken, stelt de commissie. Rosenmöller reageert nog terughoudend. ‘Ik ga dat bespreken met onze leden. Kan dit helpen om de kwetsbaarheden te verhelpen?’

2. Het schoolexamen moet geen verzameling tussentoetsen zijn

Een examenprogramma met veel kleine toetsen is complex en gevoelig voor fouten, aldus de commissie. Bovendien zouden toetsen niet bedoeld moeten zijn om leerlingen aan het werk te houden, zoals een deel van de scholen doet. Docenten moeten de stof niet in kleine brokken opdelen om daarmee de slaagkans te vergroten. Daar is Rosenmöller het mee eens. ‘Als je leerlingen alleen aan het werk krijgt voor een toets, over wie zegt dat dan iets? Leraren moeten leerlingen weten te boeien. Maar dat kan alleen als ze voldoende tijd krijgen om lessen voor te bereiden.’

3. Vergroot de kennis over toetsing op scholen

Elke vaksectie zou een examenexpert moeten hebben, stelt de commissie. Zonder voldoende kennis zou een sectie geen examens mogen afnemen. In krimpregio’s of bij kleine vakken zoals Chinees zouden vaksecties van verschillende scholen moeten samenwerken. Een waardevolle aanbeveling, zegt Rosenmöller, maar niet eenvoudig om in te voeren. ‘We moeten het bespreken. Want hoe krijgen we dit voor elkaar? De werkdruk is al hoog in het onderwijs.’

4. Het schoolexamen is geen oefening voor het centraal examen

Het schoolexamen moet de onderwijsvisie van de school meer reflecteren, stelt de commissie. Rosenmöller: ‘Scholen kunnen inderdaad meer ruimte nemen, maar de overheid is ook aan zet. Nu zijn de prikkels erop gericht maximaal te presteren op het centraal examen. Dat moet anders.’