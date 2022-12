Commissie-Hendriks: ‘Georganiseerd misbruik bestaat, maar geen bewijs voor satanische rituelen’

In 2021 kwamen mensen bloemen leggen op een begraafplaats in Bodegraven. Ze dachten ten onrechte dat er slachtoffers lagen die waren 'vermoord door een satanistisch pedonetwerk’. Beeld Robin Utrecht / ANP

Ze hebben alles uit de kast getrokken om te onderzoeken welke aanwijzingen er zijn dat satanisch ritueel misbruik van minderjarigen bestaat. Er is met slachtoffers gesproken, politiedossiers zijn binnenstebuiten gekeerd, er zijn uitgebreide literatuurstudies verricht en er is geïnventariseerd of er beeldmateriaal bestaat van seksueel misbruik met satanische aspecten, zoals het brandmerken van lichamen, het drinken van bloed of het dragen van gewaden.

Zulke aanwijzingen hebben ze niet aangetroffen, zeggen forensisch psycholoog Jan Hendriks en criminoloog Anne-Marie Slotboom. Ja, er zijn slachtoffers die verhalen vertellen over gruwelijk seksueel misbruik met rituele aspecten, en uit politieonderzoek blijkt dat kinderen soms daadwerkelijk in groepsverband worden misbruikt. Maar dat er netwerken zouden bestaan waarbinnen satanisch ritueel misbruik plaatsvindt, daarvoor hebben ze geen aanwijzingen ontdekt.

Woensdag bracht de commissie-Hendriks na ruim anderhalf jaar onderzoek verslag uit aan minister Dilan Yesilgöz (Justitie). Haar voorganger had op unaniem verzoek van de Tweede Kamer gevraagd om een rapport over het onderwerp.

Commissievoorzitter Jan Hendriks en commissielid Anne-Marie Slotboom. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Waren jullie zelf verrast door deze uitkomst?

Jan Hendriks: ‘Nee. We kennen deze discussie van een afstand, we hebben daar allebei al veel over gelezen. Dus we wisten wel een beetje wat we konden verwachten tijdens het onderzoek.’

Deskundigen zeggen al heel lang dat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van een satanisch netwerk van misbruikers, uit politieonderzoeken is zoiets niet eerder gebleken. Nu komen jullie na anderhalf jaar met een conclusie die een eerdere onderzoekscommissie in 1994 ook al trok.

Anne-Marie Slotboom: ‘Ja, eigenlijk wel.’

Waarom was dan toch opnieuw onderzoek nodig?

Hendriks: ‘De Tweede Kamer heeft daar om gevraagd. De radio-uitzendingen van Argos hebben veel stof doen opwaaien. Dat wordt – niet ten onrechte – als een serieus programma gezien. Als daar wordt gemeld dat ze tweehonderd mensen hebben gesproken over seksueel misbruik in georganiseerd verband, van wie 140 met rituele kenmerken, dan ga je je toch achter de oren krabben: wat is hier aan de hand?’

Hendriks doelt op drie Argos-uitzendingen. In de eerste, uit 2018, vertelt ‘Lisa’ dat zij als 15-jarige aangifte deed van verkrachting en misbruik door haar vader en andere mannen. Ze zou zijn bevallen van een baby, die vervolgens werd vermoord en begraven. Justitie vond ‘ondanks herhaalde inspanningen’ geen bewijsbare feiten.

In 2020 berichtte Argos opnieuw over het onderwerp. Toen zei het programma in contact te staan met 140 mensen die beweerden misbruik met rituele kenmerken te hebben meegemaakt, onder meer ‘satanische rituelen bij kaarslicht, martelingen, maar ook het ritueel offeren van baby’s’. De verhalen bevatten volgens de onderzoeksjournalisten opvallende overeenkomsten.

Argos kreeg daarop forse kritiek, onder anderen van rechtspsychologen. Zij stellen dat verhalen over ritueel misbruik vaak gebaseerd zijn op ‘hervonden herinneringen’ die jaren later tijdens therapeutische sessies boven water zijn gekomen. Met sturende vragen zouden therapeuten daarbij een kwalijke rol spelen. Ook verwijten ze de Argos-journalisten de feiten uit de slachtofferverhalen onvoldoende te hebben gecontroleerd.

Wat vonden jullie als onderzoekers van die Argos-uitzendingen?

Hendriks: ‘Wat zal ik ervan zeggen? Het is heel goed dat ze dit onderzocht hebben. Maar het is de vraag of ze voldoende tegenspraak hebben georganiseerd.’

Slotboom: ‘Die heb ik wel gemist. Het is goed om therapeuten en slachtoffers te horen, maar je verwacht ook wat kritische noten in zo’n uitzending. Die heb ik niet gehoord.’

Hendriks: ‘Voor ons onderzoek hebben wij gevraagd of wij hun materiaal mochten inzien, maar dat hebben de journalisten geweigerd. Ik snap dat je heel zorgvuldig moet zijn, maar je kunt bepaalde gegevens ook anoniem maken en dan delen. Dat wilden zij niet. Dat was een moeilijk punt voor ons.’

Slotboom: ‘Want het is toch dankzij het werk van Argos dat er een motie werd aangenomen in de Tweede Kamer.’

De Tweede Kamer vroeg in oktober 2020 unaniem om een onafhankelijk onderzoek naar ‘de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’. Waarom ging het daarin opeens niet meer over ritueel satanisch misbruik?

Slotboom: ‘Door het vermijden van het woord ritueel, werd de kans waarschijnlijk groter dat de motie werd aangenomen.’

Hendriks: ‘Je kunt er moeilijk tegen stemmen, bijna onzindelijk is dat. Maar we hadden daardoor wel een probleem, want in de wetenschap komt die term georganiseerd sadistisch misbruik niet voor. Dus we moesten bedenken: wat valt daaronder?’

Slotboom: ‘Met sadistisch bedoelen we wrede vormen van misbruik, al dan niet in groepsverband. Daarvan constateren we in ons onderzoek dat dat bestaat, en dat daar veel zorgen over zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om misbruik bij het maken van kinderporno.’

Hendriks: ‘Wat betreft het ritueel-satanische misbruik constateren wij: slachtoffers vertellen erover, maar er is geen ondersteunend bewijs. In andere zaken van georganiseerd sadistisch misbruik kan het ook moeilijk zijn om iets te bewijzen, maar we weten in algemene zin wel dat zulk misbruik voorkomt. Er zijn veroordelingen, er zijn daders die bekennen, er is beeldmateriaal. Maar voor het ritueel-satanische deel is er maar één bron, en dat zijn de slachtoffers.’

Met hoeveel slachtoffers van georganiseerd misbruik heeft u gesproken?

Slotboom: ‘Dat waren er 21. En ongeveer de helft daarvan vertelde misbruik met rituele kenmerken te hebben meegemaakt. We hebben ze gevraagd wat er gebeurd is, hoe ze het hebben beleefd en wat dat voor gevolgen had.’

Wat was de teneur van die gesprekken?

Slotboom: ‘Dat de hulpverlening zeer beperkt is. Weinig therapeuten zijn geschoold in de omgang met slachtoffers van georganiseerd misbruik. Mensen gaan vaak van therapeut naar therapeut. Aangifte doen blijkt ook ingewikkeld. Vertel maar eens een verhaal waar een rechercheur chocola van kan maken.’

Hendriks: ‘Mensen zijn soms bang dat het netwerk wraak neemt als ze te veel vertellen. Of ze vrezen dat een rechercheur zelf onderdeel is van het netwerk. Daardoor durven ze soms geen aangifte te doen.’

Slotboom: ‘Mensen doen sowieso niet vaak aangifte van seksueel geweld, ook niet als het om aanranding of verkrachting gaat. Daarom adviseren we ook een meldpunt op te richten waar mensen elke vorm van misbruik kunnen melden.’

Wat heeft u bij de politie kunnen achterhalen over ritueel misbruik?

Hendriks: ‘We hebben over de afgelopen acht jaar drie zaken kunnen vinden met rituele kenmerken. Er is geen enkele veroordeling geweest. En in Duitsland zijn ook nooit mensen veroordeeld in zaken met rituele of satanische aspecten.’

Het bestaat dus niet.

Hendriks: ‘Pas op, dat beweren we niet. Aantonen dat het niet bestaat, is onmogelijk. Ik kan ook niet aantonen dat het monster van Loch Ness niet bestaat. Maar dat politie en justitie nooit bewijs vonden, is wel een belangrijke aanwijzing.’

Waar komen verhalen over paarse gewaden, kruisigingen en babyoffers dan vandaan?

Hendriks: ‘Bijvoorbeeld van internet. Mensen lezen zulke verhalen en verweven die met hun eigen ervaringen. Satanische beschuldigingen bestaan zeker al sinds de Middeleeuwen, en worden gebruikt om te verwijzen naar groepen tegenstanders. De ene keer zijn dat de katholieken, dan weer de vrijmetselaars. Die mishandelen kinderen, drinken hun bloed en doden ze.’

Waarom zijn zulke verhalen recent weer opgedoken?

Hendriks: ‘Het heeft vaak te maken met een samenleving op drift. De samenleving is nu minder stabiel dan tien of twintig jaar geleden. Veel mensen zijn boos op de overheid. Tijdens de coronacrisis werd dat erger. De maatregelen zouden bedoeld zijn om de bevolking te onderdrukken. En daar zat een pedofiele satanische elite achter.’

Slotboom: ‘De mensen die zulke complotten verspreiden, hebben wij overigens niet gesproken. Maar de slachtoffers zoeken soms steun in die hoek.’

Hendriks: ‘Zo’n verhaal kan ook een manier zijn om een bestaande negatieve ervaring draaglijker te maken. Stel dat je moet leven met een incestervaring, dat is een hel. Dat wordt misschien iets makkelijker als je voor jezelf een verhaal kunt vertellen waarbij het niet zozeer je vader was die vreselijke dingen deed, maar vooral ook andere mannen.’

Mensen die slachtoffer zeggen te zijn van ritueel misbruik en hun therapeuten zullen zich niet makkelijk door uw rapport laten overtuigen.

Hendriks: ‘Betrokkenen kregen vooraf inzage in ons rapport. Ik denk dat we wel driehonderd kritiekpunten hebben gekregen. Slechts een beperkt deel daarvan ging over de feiten.’

Slotboom: ‘Wij hebben geprobeerd nuance aan te brengen in deze discussie. Maar we zijn geen belangenbehartigers van slachtoffers.’

Hendriks: ‘We hopen dat we, door alle meningen bij elkaar te brengen, kunnen afstappen van het polariserende gepraat. Rechtspsychologen die zeggen: het bestaat niet, het zijn allemaal wappies. En slachtoffers die zeggen: die deskundigen in hun ivoren toren snappen er niets van. Hopelijk is dit rapport een aanzet om met elkaar te praten en te kijken waar je het wel over eens bent.’

Slotboom: ‘Er zijn mensen die in georganiseerd verband kinderen misbruiken, dat weten rechtspsychologen ook. En zaken kunnen lang onzichtbaar blijven. Vaststaat dat er veel leed is en dat mensen grote problemen ondervinden.’

Hendriks: ‘Wij zijn de laatsten die slachtoffers zullen wegzetten als wappies. Ze zijn ergens slachtoffer van, al staat soms niet vast in welke mate en waarvan precies. Zeker is dat ze achteraan hebben gestaan bij het uitdelen van geluk.’

De redactie van Argos zegt uit het oogpunt van bronbescherming geen onderzoeksgegevens te hebben gedeeld met de commissie-Hendriks. ‘Veel is ons in vertrouwen gedeeld en veel slachtoffers gaven aan geen vertrouwen te hebben in justitie. Wat we konden delen in afstemming met slachtoffers, hebben we met de politie gedeeld.’