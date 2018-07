Commissie: AMC informeerde proefpersonen stopgezet onderzoek te laat over hoog aantal sterfgevallen

Het Amsterdamse AMC heeft proefpersonen te laat geïnformeerd dat het onderzoek waaraan zij hadden deelgenomen voortijdig was stopgezet vanwege een hoog aantal sterfgevallen. Het duurde anderhalf jaar voordat de deelnemers en hun nabestaanden in maart van dit jaar een brief kregen van het ziekenhuis.

Dat is veel te lang, schrijft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in een rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

De CCMO onderzocht de gang van zaken rond het stopzetten van de zogeheten Drainage-studie, waarbij twee methoden werden vergeleken om gal uit de lever te halen. In de groep bij wie een drain in de lever werd geplaatst overleden ruim drie keer zoveel patiënten als in de groep bij wie dat via een buisje in de keel gebeurde. Vier academische ziekenhuizen werkten eraan mee, het UMC Amsterdam (locatie AMC), had de leiding. De studie werd in juni 2016 onderbroken en vier maanden later definitief voortijdig beëindigd. Begin dit jaar kwamen de resultaten in de publiciteit.

De onderzoekers vonden dat de deelnemers niet geïnformeerd hoefden te worden over de resultaten, zo valt te lezen in het rapport, omdat ze hen niet onnodig ongerust wilden maken. Bovendien wilden ze eerst uitzoeken wat de oorzaak was van de onverwachte uitkomsten. De Medisch Ethische Commissie (METC) van het AMC ging daarmee akkoord. De commissie was van mening dat het bezwaarlijk zou zijn om nabestaanden aan de nare periode te herinneren. Omdat er na verder onderzoek geen duidelijke verklaring voor de resultaten werd gevonden, besloot de commissie daarna geen verdere informatie te verstrekken over de beëindiging van de studie.

De CCMO benadrukt dat onderzoekers de plicht hebben om proefpersonen snel te informeren over het verloop van een onderzoek, zeker als dat wordt opgeschort vanwege onaanvaardbare risico’s. De medisch ethische commissie had erop moeten toezien dat de deelnemers tijdig werden geïnformeerd. De commissie heeft in een reactie laten weten zorgvuldiger te gaan letten op de informatieplicht aan de proefpersonen.