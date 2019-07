Commissarissen verlaten vuilverbrandingsbedrijf AEB dat aan de rand van de afgrond staat

Afvalverwerkingsbedrijf AEB in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

President-commissaris Timmerman-Buck is niet de enige die consequenties trekt uit het debacle met AEB. Volgens het bedrijf zullen ‘enkele leden’ van de raad haar voorbeeld volgen. De woordvoerder van AEB zegt dat ze gefaseerd zullen aftreden, omdat hun kennis in het bedrijf aanwezig moet blijven. Insiders zeggen dat de hele raad van commissarissen zal aftreden. De samenwerking met de gemeente Amsterdam en met de banken zou te stroef verlopen.

AEB, Nederlands grootste vuilverbrandingsbedrijf, staat op de rand van de afgrond. De directie besloot enkele weken geleden vier van de zes verbrandingsovens te sluiten wegens technische mankementen. Sindsdien verbrandt het bedrijf nog wel het huisvuil uit Amsterdam en omgeving, maar al het andere vuil niet: rioolslib, bedrijfsafval en geïmporteerd afval uit Groot-Brittannië. Het zal tot negen maanden duren eer die vier gesloten ovens weer functioneren.

Het debacle dreigde in heel Nederland de afvalinzameling in chaos te storten. Afvalinzamelaars luidden de noodklok, omdat overal in Nederland het bedrijfsafval zich dreigde op te hopen. Eind vorige week vond Amsterdam een tijdelijke oplossing: het afval kan tijdelijk op twee stortplaatsen worden gestort. Die oplossing zou echter maar enkele weken soelaas bieden.

Er wordt openlijk gespeculeerd over een faillissement van AEB, maar ook een opdeling van het bedrijf behoort tot de mogelijke toekomstige scenario’s. Een Zwitsers bedrijf, Alvarez & Marsal, is ingevlogen om een reorganisatie voor te bereiden. Het plan daarvoor zou eind deze zomer klaar moeten liggen.

Met Timmerman-Buck raakt AEB een politiek zwaargewicht kwijt. Zij kwam in 1999 in de Eerste Kamer voor het CDA, werd daar fractievoorzitter van haar partij en daarna (van 2003 tot 2009) voorzitter van de Eerste Kamer. Sindsdien is ze lid van de Raad van State. Ze was nog maar begin dit jaar benoemd tot president-commissaris bij AEB.

Met haar benoeming leek juist de top geheel vernieuwd. Eind vorig jaar was al de bestuursvoorzitter vervangen. Daar zwaait nu Paul Dirix de scepter. De algemeen directeur krijgt lof toegezwaaid omdat hij ingreep waar zijn voorganger dat naliet. Maar ook in zijn bestuur zitten nog problemen. Zo is er geen technische man meer in de raad van bestuur aanwezig, terwijl de grote problemen nu juist van technische aard zijn. ‘Wegbezuinigd’, zegt een insider.