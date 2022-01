Commissarissen KLM gunnen topman Pieter Elbers ‘na goed overleg’ geen derde termijn

Pieter Elbers Beeld ANP

In een korte verklaring zegt de voorzitter van de raad van commissarissen, Cees ’t Hart, dat het aflopen van Elbers’ tweede termijn ‘een natuurlijk moment voor afweging biedt’ en dat een vroege aankondiging KLM de tijd geeft om de opvolging zorgvuldig te laten verlopen. ‘Het is bovendien een moment waarop het herstructureringsplan grotendeels is uitgevoerd, wat KLM goed positioneert voor herstel en verdere ontwikkeling’, aldus ‘t Hart.

Elbers zegt in een verklaring dat hij het stokje ‘na twee termijnen, ruim 8 jaar, vol vertrouwen overgeeft. Mijn dertigjarige carrière bij de blauwe KLM-familie is een onvoorstelbare mooie reis die ik altijd zal koesteren.’

Spanning

Het vertrek van Elbers bij KLM komt niet geheel onverwacht. De samenwerking met de topman van Air France-KLM, Ben Smith, verliep volgens ingewijden al stroef sinds de Canadees aan boord kwam van het moederbedrijf in de herfst van 2018.

Smith vindt dat Air France-KLM, in plaats van twee onderdelen die grotendeels elk hun weg gaan, als één bedrijf zou moeten opereren. Het zou niet verrassen als Smith na het vertrek van Elbers hierop aanstuurt. Omdat de Nederlander zich verzette tegen inperking van de autonomie van KLM zou Smith in 2019 met tegenzin hebben ingestemd met een tweede termijn van Elbers.

Voor die verlenging had de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en een deel van het personeel zich uitgesproken. 25 duizend van hen zetten destijds hun handtekening onder een petitie waarin steun voor Elbers werd uitgesproken.

‘Ik dank Pieter voor zijn toewijding en weet dat ik op hem kan rekenen en het volledige KLM-team dat zijn opvolging soepel zal verlopen’, laat topman Smith van Air France-KLM uit Parijs weten. Over het besluit van de commissarissen zegt hij dat hij ‘dankbaar is voor de geest waarin dit proces zich heeft voltrokken’.

‘Onbegrijpelijk’

Smith maakt zelf deel uit van de raad van commissarissen van KLM – een positie waartegen ‘in Amstelveen’ veel bezwaren bestonden. Zo’n dubbelfunctie is in Nederland zeldzaam, maar in veel andere landen is zo’n constructie niet ongewoon.

Voorzitter Reinier Castelein van de vakbond De Unie vindt het ‘onbegrijpelijk dat de kapitein midden in de storm het schip verlaat’. In 2023 zit KLM nog volop in het herstel, vindt Castelein: ‘De echte klus begint dan pas.’ De vakbondsman oordeelt dat KLM best tot volgend jaar had kunnen wachten met het besluit tot een wisseling aan de top. Hij noemt het zonde dat ‘een rasechte KLM’er’ het bedrijf niet mag blijven aansturen, zeker nu er een kabinet is aangetreden dat in zijn ogen ‘anti-luchtvaart’ is.