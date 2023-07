Commissaris Roger van Boxtel vertrekt bij KPMG, waar honderden accountants fraude pleegden met interne examens

Roger van Boxtel in de Tweede Kamer, destijds nog als baas van de NS. Beeld ANP / ANP

Voormalig NS-baas en D66-politicus Roger van Boxtel is al op 25 juni afgetreden, blijkt nu. Hij was niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf, maar als hoogste commissaris was hij wel de belangrijkste interne toezichthouder. Toch is het naar eigen zeggen niet gebrekkig toezicht, maar een kleine faux pas die heeft geleid tot zijn aftreden.

Toen hij in 2021 aantrad, heeft hij een vrijwillige introductietraining ‘niet op correcte wijze afgerond’, aldus Van Boxtel. ‘In de context van dit onderzoek binnen KPMG in Nederland, realiseer ik me dat ik toen niet zorgvuldig genoeg heb gehandeld.’ Daarmee verwijst Van Boxtel naar een intern onderzoek binnen het kantoor, waarvan KPMG nu de belangrijkste resultaten heeft gedeeld.

Vijf jaar lang hebben zeker honderd werknemers per jaar gesjoemeld met interne toetsen, blijkt uit dat onderzoek. Ze deelden onderling antwoorden op vragen uit de verplichte examens. KPMG startte een onderzoek na signalen van een klokkenluider. Bovendien waren er in het buitenland al soortgelijke praktijken onthuld. In de VS en het Verenigd Koninkrijk is KPMG al op de vingers getikt om examenfraude.

KPMG zegt in Nederland sancties te hebben opgelegd aan het eigen personeel. Een deel van hen zal ‘gezien hun betrokkenheid en functie’ worden ontslagen. Onbekend is in hoeveel gevallen dat gebeurt. Een ander deel krijgt een onbekende strafmaatregel opgelegd.

Baas van de accountantstak Marc Hogeboom stapt alleen terug als bestuurder. Hij blijft wel verbonden aan KPMG als partner en accountant. Voormalig GroenLinks-fractieleider Jolande Sap, die al lid is van de raad van commissarissen, volgt Roger van Boxtel op als voorzitter.