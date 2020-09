Commerciële testbureaus in trek door lange verwerkingstijd van coronatesten

Studenten beginnen aan het nieuwe studiejaar op de PABO, waar maatregelen zijn genomen om de lessen veilig te laten verlopen. Beeld ANP

Commerciële bedrijven bieden wel snel resultaat – soms zelfs nog dezelfde dag – in ruil voor een fikse betaling. Maar het voorkomt dat werknemers dagenlang onnodig thuis wachten op een uitslag van de GGD, wat uiteindelijk nog meer geld kost. Momenteel melden zich enkele duizenden Nederlanders per dag op alternatieve testlocaties. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de toenemende teststroom buiten de GGD’s om. De inspectie maakt zich zorgen over de juiste inzet van schaarse laboratoriumcapaciteit en of positieve testresultaten uit het commerciële circuit wel juist worden meegenomen in de landelijke statistieken.

De inspectie heeft intussen al wel een advies gegeven aan de de minister om ‘vooruitlopend op een grote toename van de testvraag goed na te denken over wie bij de GGD-testen voorrang moet krijgen’. Daarmee sluit de inspectie aan bij veel organisaties en Kamerleden die willen dat de GGD met name onderwijzers en zorgpersoneel met prioriteiten te geven bij het afnemen van corona-tests. Dat zijn ook de beroepsgroepen die de inspectie volgens een woordvoerder expliciet heeft genoemd als potentiële voorrangssectoren.

Maar ook buiten die sectoren is de frustratie over de lange wachttijden dus groot. Bijvoorbeeld in de kinderopvang. ‘We kampen al met een tekort aan opgeleid personeel, en nu moet iedereen zich ook nog bij ieder kuchje laten testen’, zegt directeur Jessica Haije van Kids & Zo (drie vestigingen in Amsterdam). ‘Een test aanvragen kost minstens 48 uur, wachten op de uitslag nog eens 48 uur. Dat kost me klauwen met geld; het is een wonder dat we nog open zijn!’ Haije overweegt noodgedwongen samen te werken met commerciële testbedrijven. ‘Al vind ik eigenlijk dat alle vitale beroepen, zoals kinderopvang, voorrang moeten krijgen bij de GGD.’

Verminderen wachtverzuim

Veel bedrijven hebben de keuze voor commerciële testen de laatste dagen dus al gemaakt, zien ze onder meer bij Medicorps uit Amstelveen. Dat bedrijf stuurt verpleegkundigen langs bedrijven of langs woonhuizen voor dezelfde test als die de GGD uitvoert. Alleen worden de swaps nu met spoed naar een laboratorium gereden en daar met voorrang behandeld. Deze service bestaat al sinds maart, maar werd pas sinds kort populair. ‘Wij verminderen het wachtverzuim’, zegt directeur Albert Akkermans. ‘Een werknemer die een dag niet kan werken kost 260 euro, dus de kosten van een snellere test verdien je ruim terug.’ Medicorps vraagt 160 euro, exclusief voorrijkosten. Een corona test van de GGD kan vier dagen in beslag nemen.

Akkermans benadrukt dat zijn bedrijf zelf geen test uitvoert. ‘We zijn een logistieke dienstverlener.’ Medicorps heeft tientallen klanten als kinderopvangbedrijven, scholen, distributiecentra en bloementelers waar samen duizenden mensen werken. Dinsdag nam het bedrijf bijvoorbeeld 114 tests af op 24 locaties. Die swaps worden met spoed onderzocht in een Nederlands laboratorium, waarna de werknemer ’s avonds een telefonische uitslag krijgt. ‘Wij bieden heel snel duidelijkheid.’ De werknemer beslist zelf of hij zijn werkgever inlicht.

Ook het commerciële Coronalab in Amsterdam ontvangt veel meer klanten, sinds de wachttijden bij de GGD toenemen. ‘Het groeit echt stevig, de laatste paar weken,’ zegt strategisch adviseur Patrick de Boer. ‘En dan moet het griepseizoen nog beginnen.’ De Boer schat het aantal klanten op gemiddeld 750 per dag. Prijs: tot 149,95 euro. ‘Van sportverenigingen tot mediabedrijven, ze komen uit diverse sectoren.’

HetHuisartslab in Baarn heeft ongeveer 1.000 commerciële klanten op een dag en verzorgt daarnaast testen voor GGD’s en patiënten van huisartsen. ‘Veel mensen die in de zorg werken en op scholen,’ zegt directeur Cuppen. Zijn bedrijf stuurt swaps van klanten door naar een lab in Duitsland die een dag later de uitslag naar klanten stuurt (79,50 euro). Cuppen verklaart het succes van de commerciële tests vooral uit de overbelasting van de GGD. ‘Veel mensen doen alsof ze klachten hebben, om gratis getest te kunnen worden.