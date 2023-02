Commandant der strijdkrachten bezoekt training Oekraïners: ‘De tijd is in het voordeel van de Russen’

In Noord-Engeland trainen Nederlandse mariniers Oekraïense militairen. Daar toont commandant der strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim zich onder de indruk van het werk van de mariniers – en van de zeer gemotiveerde Oekraïense militairen.

‘Het is natuurlijk een oorlog die wij helemaal niet gewend zijn en waar we ook zelf niet op voorbereid waren’, zegt Eichelsheim over het feit dat Oekraïners getraind worden in het bestormen van loopgraven. ‘Maar het is zeker indrukwekkend.’

De leeftijd van de Oekraïners die hier worden getraind loopt uiteen van 18 tot boven de 60. Deels opgeroepen, deels vrijwillig. Toch meldt bijna niemand zich bij de ziekenboeg.

‘Ze zijn niet allemaal even snel ter been, in zekere zin kan iedereen die een geweer kan vasthouden worden opgeroepen. Maar ze zijn tot op het bot gemotiveerd om deze klus te klaren. Wij zullen helpen met trainingen zolang het nodig is en ik ben ervan overtuigd dat we het zullen moeten versterken. In het Verenigd Koninkrijk krijgen dit jaar 20 duizend Oekraïners die training, maar eigenlijk is de Oekraïense vraag om het naar 40 duizend te brengen. Dat kost tijd. In de EU doen we al meer specialistische training, maar daar komt nu de training bij voor bataljons- en brigadestaven.’

U heeft tijdens uw bezoek een paar keer het woord ‘attritie-oorlog’ laten vallen. Dat houdt in: een uitputtingsslag met aan beide zijden veel doden. Rusland houdt dat langer vol dan Oekraïne, baart u dat geen zorgen?

‘Dat baart ons natuurlijk zorgen. Het beste wat wij kunnen doen is hun zo veel mogelijk vaardigheden meegeven zodat ze in de kwaliteit hun tegenstander overtreffen. Dat is wat je hier doet. En de Oekraïners zijn natuurlijk beter gemotiveerd. Maar inderdaad, in een attritie-oorlog gaan aantallen wel spelen. De tijd is in het Russische voordeel. Als dit nog jaren duurt, wordt dat steeds meer in Russisch voordeel. En voorlopig zie ik geen verandering in het gevechtsveld.’

Zonder effectieve luchtmacht kan Oekraïne niet veel terrein terugwinnen, zeggen sommige experts.

‘Je hebt eigenlijk luchtoverwicht nodig om je aanval goed te kunnen inzetten, zonder dat je elke keer wordt lastiggevallen door de vliegtuigen van de tegenstander. Op dit moment heeft geen van beide partijen dat. De Russen komen alleen maar door grondoptreden een beetje verder en dat kost ze dus veel slachtoffers. Dus die experts hebben gelijk, maar als die middelen er niet zijn moet je je toch beperken tot wat het gevecht nu biedt.’

Stel dat landen F-16’s zouden sturen, zijn die dan niet kwetsbaar voor Russische luchtverdedigingssystemen als de S400?

‘Dat ligt aan de tactieken die ze daarvoor gebruiken en waar je de toestellen mee uitrust. Voor systemen als de S400 is de F-35 gebouwd (de nieuwste, vijfde generatie gevechtsvliegtuigen, red.), daarmee kom je veel dichter bij je doel dan mogelijk is met een vliegtuig van de vierde generatie vliegtuig (zoals de F-16, red.). Dus je zult dat vierdegeneratievliegtuig moeten uitrusten met andere apparatuur om dat te kunnen. Het is niet onmogelijk, maar het gaat niet gemakkelijk. Je kunt met dit soort vliegtuigen trouwens ook andere dingen doen. Maar goed, daar zijn we nog lang niet.’

U heeft het over attritie-oorlog, een Britse officier sprak over casualty replacement.

‘Het is voor het bondgenootschap ook wel weer een les om na te denken: wacht even, als wij zelf in een conflict als dit terechtkomen, stel bijvoorbeeld dat de Baltische staten worden aangevallen, en je komt in een attritiesituatie terecht, en je zult uit je samenleving mensen moeten gaan voorbereiden voor zoiets als dit - daar hebben we niet zo heel erg goed bij stilgestaan in het verleden. Want hoe gaan wij dat dan doen? Ik denk nog lang niet over zaken als heractivering van de dienstplicht, maar het triggert je wel.’