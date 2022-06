Comedians in Libanon laten zich niet zomaar de mond snoeren: ‘Naar de hel gaan we toch wel’

Shaden Fakih maakt zich op voor een optreden in Beiroet. 'Sinds ze me hebben aangeklaagd, is mijn aanhang alleen maar gegroeid.' Beeld Aline Deschamps

De spotjes zijn aan, de microfoon staat open, het publiek is vol verwachting. Iedereen in de zaal zit klaar voor het optreden van de 29-jarige Shaden Fakih, een van Libanons populairste stand-upcomedians. Maar voor ze het podium betreedt, heeft de gastheer van de avond een belangrijk verzoek. Hij vraagt het publiek geen foto’s of filmpjes te maken.

‘We willen niet dat Shaden in de gevangenis belandt.’

Wat hij bedoelt, wordt kort daarop duidelijk. In een show van drie kwartier neemt Fakih alles op de hak wat in Libanon taboe is. Religie, porno, heteromannen, Allah, de clitoris (of eigenlijk: de onwetendheid daarover), de Libanese politieke leiders, Adam en Eva, iedereen moet eraan geloven.

Opvallend genoeg is er één groep die Fakih in haar grappen spaart: het leger. Dat is geen toeval. Vrijdag moet ze voor een militaire rechtbank verschijnen vanwege een filmpje dat ze in november 2020 op haar Instagram-pagina plaatste. Corona was toe aan de tweede golf, Libanon zat op slot en Fakih mocht na vijf uur ’s middags haar huis niet uit. Ze belde 112 en zei dat ze ongesteld was geworden. ‘Is er misschien iemand die maandverband voor me kan halen?’

Dat vond de politie niet grappig. Fakih werd anderhalf uur verhoord op het cybercrime-bureau en kreeg een aanklacht aan haar broek voor het ‘vernederen en schaden van de reputatie’ van de Binnenlandse Veiligheidsdiensten, een politie-eenheid. In Libanon vallen zulke zaken niet onder een gewone rechtbank, maar onder een militair tribunaal. Toen Fakih na haar verhoor naar buiten kwam, werd ze onthaald door tientallen activisten die vrolijk zwaaiden met maandverband. Op papier kan ze een celstraf van een jaar krijgen; volgens haar advocaat zal het bij een kleine geldboete blijven.

Afgezet tegen de dictatoriale regimes in de rest van de Arabische wereld wordt Libanon vaak afgeschilderd als een baken van vrijheid, een land waar je de straat op kunt gaan en de regering hartgrondig kunt vervloeken. Deels klopt dat: de vrijheid van meningsuiting is verankerd in de grondwet.

Aangifte wegens smaad

Toch komt het geregeld voor dat bloggers, journalisten en anticorruptie-activisten worden aangepakt na een onwelgevallige opmerking of tweet. Van sommige machthebbers is bekend dat ze bij iedere vorm van kritiek onmiddellijk aangifte doen wegens smaad. De rechtspraak is niet onafhankelijk: rechters worden op basis van politieke connecties benoemd. ‘Dit soort zaken leidt zelden tot een gevangenisstraf, maar daar gaat het ook niet om’, zegt Aya Majzoub van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. ‘De bedoeling is om te intimideren. Na het verhoor krijg je de opdracht je bericht van sociale media te verwijderen. Zo communiceert men naar de buitenwereld waar de grenzen liggen.’

De affaire is volgens Majzoub ‘bijna komisch’: terwijl justitie op cabaretiers jaagt, gaan de hoofdverdachten uit het dossier van de verwoestende havenexplosie (augustus 2020, ruim tweehonderd doden) vrijuit; sommigen zijn recentelijk herkozen in het parlement. Op advies van haar advocaat weigerde Fakih overigens het filmpje te verwijderen; het staat nog steeds online.

Hoe bepalen komieken wat ze wel en niet kunnen zeggen? In het voorprogramma zit de 30-jarige Nour Hajjar. ‘Ik heb meegemaakt dat er iemand van de veiligheidsdienst in het publiek zat’, vertelt hij na afloop. ‘Hij deed heel amicaal, maar kwam me wel vertellen dat een specifieke grap niet kon. Hetzelfde op Instagram: als ik een politieke partij belachelijk maak, krijg ik binnen een uur boze telefoontjes, soms ook doodsbedreigingen.’ Toch verwijdert hij de filmpjes zelden tot nooit. ‘Alleen als ze de regels van Instagram schenden.’

Op tv uit de kast

Op het podium raakt Fakih vanavond in haar element: sarcastisch, vulgair, grappen puttend uit haar dagelijks leven. Haar politiek uitgesproken karakter erfde ze van haar ouders, groot geworden in de communistische partij. Een paar jaar geleden maakt ze zich live op tv bekend als lesbienne – een stap van jewelste in een land waar homoseksualiteit nog verre van geaccepteerd is. ‘Of je nou christen bent of sjiiet, dat maakt voor gaykoppels niet meer uit’, zegt ze. ‘Naar de hel gaan we toch wel.’ Achterin giert een vrouw het uit, zo hard dat ze bijna van haar kruk tuimelt.

In de kleedkamer zegt Fakih na afloop dat ze geen moment heeft overwogen haar show aan te passen als gevolg van de rechtszaak. ‘Natuurlijk niet. Ze zijn zo dom. Sinds ze me hebben aangeklaagd, is mijn aanhang alleen maar gegroeid. Ik weet zeker dat die zitting me straks nieuw materiaal oplevert.’

Haar leven is een dans met de grenzen van het toelaatbare: sommige rekt ze op, andere niet. Is dat zelfcensuur? Een klein aantal grappen die ze op het podium maakte, wil Fakih niet in de Volkskrant teruglezen. Te gevaarlijk. Niet omwille van de rechtszaak – ‘I don’t give a fuck.’ Voor justitie is ze niet bang, wel voor ‘religieuze fanatici.’ Ze steekt een shaggie op. ‘In Libanon is stand-up een underground fenomeen. De dingen die ik hier zeg, kan ik bijvoorbeeld echt niet op tv zeggen, waar de dinosaurussen nog de dienst uitmaken.’

Ze is ervan overtuigd dat de normen tegen de klippen op verschuiven. ‘Wat ik leerde op mijn 18de, leren pubers dankzij sociale media nu als ze 14 zijn. Mijn verhaal zal op een dag gedateerd klinken. Dat is niet erg, dat is geweldig. Dat betekent dat we vooruitgaan.’