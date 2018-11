Columnisten Seada Nourhussen (Trouw) en Clarice Gargard (NRC) nemen stappen vanwege racistische reacties

De hoofdredactie van Trouw kondigde het vertrek van columnist Seada Nourhussen donderdag aan. De krant schreef het te betreuren. Volgens het bericht stapt Nourhussen op omdat er ‘te veel negatieve aandacht en energie ging naar haar als persoon, in plaats van naar de inhoud van haar columns’, aldus Trouw. Nourhussen was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.

Seada Nourhussen Beeld Twitter

Haar NRC-collega Clarice Gargard heeft, naar woensdag bleek, al op 22 november aangifte gedaan wegens bedreigingen. De aangifte betreft 7.600 reacties en was een direct gevolg van het delen van haar live-registratie op Facebook van een anti-Zwarte-Piet-demonstratie in Amstelveen. Gargard woonde toen voor het eerst een anti-Zwarte-Pieten-demonstratie bij die tijdens een intocht plaatsvond. ‘Als zwarte, vrouwelijke columnist ben je best wat gewend, maar wanneer het met Zwarte Piet te maken heeft zijn de reacties nog extremer. Dat trok mij over de streep om aangifte te doen,’ zegt Gargard.

Clarice Gargard Beeld Twitter

Wake-upcall

De reden voor haar aangifte is dat ze vindt dat persoonsgerichte racistische en seksistische reacties niet genormaliseerd moeten worden door de media en politiek. ‘Er is een mate van gewenning. De haat die ik ontvang, wordt onderschat en je voelt je dan heel alleen,’ aldus Gargard. Wel denkt ze dat haar ervaring en die van Trouw-columniste Seada Nourhussen een broodnodige ‘wake-upcall’ is voor de Nederlandse media: ‘Ik vind dat het hun taak is om hun columnisten veilig te stellen.’

Verkrachting, geweld, doodsbedreigingen en -verwensingen worden wekelijks naar Gargard gestuurd. ‘Ook ‘zwarte hoer’ en allerlei andere varianten komen voorbij,’ zegt de columniste. Ze is niet van plan om anders met haar onderwerpen om te gaan: ‘Ik kan mezelf gaan censureren, maar het gaat in de haatreacties niet om wat ik zeg, maar om wie ik ben. Ik ga niet inperken wie ik ben.’ Gargard heeft nooit een confrontatie gehad in het dagelijks leven of op straat in de 1,5 jaar dat ze haar column voor het NRC schrijft.

In haar meest recente column schrijft Gargard het volgende over de reacties: ‘De haatberichten kwamen niet van schreeuwende hooligans maar van ogenschijnlijk keurige Nederlanders die vrolijk met gezin op de foto stonden. De reacties varieerden van het welbekende ‘ga terug naar je eigen land’ tot aan ‘zwartjoekel’, ‘ooit word je door de verkeerde op straat in je kont geneukt’ en ‘AK-47 erover heen jagen’.’