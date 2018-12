Columnist Philip Freriks live ‘ontslagen’ tijdens radio-uitzending OVT

De oud-Journaal-lezer Freriks vertelde over zijn grootvader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte bij de Nederlandse Spoorwegen, die deze week compensatie heeft toegezegd vanwege het vervoer van Joden naar Westerbork.

Na afloop van de column krijgt Freriks te horen dat het programma ‘tot ons groot leedwezen’ afscheid van hem moet nemen ‘omdat je carrière zo’n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan. Dat hadden wij niet aan zien komen. Jij wel?’

Kennelijk is dat niet het geval. Freriks reageert verbaasd. ‘Ik verbaas me er een beetje over dat me dat nu hier rechtstreeks in deze uitzending wordt meegedeeld. Maar het zij zo, dankjewel.’

De presentatrice zegt: ‘We dachten dat jij er zelf voor had gekozen. Dat dat…’

Freriks: ‘Nou, ik vind niet dat we er hier in de uitzending een discussie over moeten hebben. Dat is een beetje raar. Dat is alles.’

De presentator: ‘Dit is echt een ernstig misverstand Philip. Zo hebben wij dat niet begrepen. Dan wil ik ter plekke onmiddellijk mijn excuses aanbieden. Zo willen wij niet werken.’

Freriks, terwijl hij de studio verlaat: ‘Nou, het blijkt dus van niet. Ik vind het raar.’

De gang van zaken was live te horen voor de luisteraars van het programma, die ontsteld reageerden op Twitter.

Luister hier vanaf 34.05 minuten het misverstand terug.

Wat een mega blunder, Philip Freriks wordt na een meesterlijke column, live de laan uitgestuurd als columnist tijdens OVT op Radio1. Hij wist van niets. Heel pijnlijk. Hier zal nog over worden nagepraat..... #ovt #radio1 Matthijs de Heus

Gezien de manier waarop @vpro’s @OVTradio1 zojuist afscheid nam van columnist #PhilipFreriks heeft dit programma nog heel wat onvoltooid verleden tijd te verwerken. Laat #OVT binnenkort over haar eigen geschiedenis oordelen Bas van de Griendt

Zojuist gehoord hoe Philip Freriks live op de radio als columnist de laan werd uit gestuurd. Hij wist van niets. Ontluisterend slordig #ovt #radio1 Tom-Jan Meeus

Erg zwak van nieuwsradio @OVTradio1: na een ongelofelijk domme, onhandige miskleun door het live on-air ontslaan van een columnist, in het tweede uur GEEN WOORD hierover. #OVT verklaart haar eigen geschiedenis onmiddellijk tot voltooid #doofpot #VPRO #afgang BPvL