Colombiaanse verdachte voor moord op president van Haïti gearresteerd door VS

President Jovenel Moïse kwam op 7 juli om het leven na een bestorming van zijn woning in Port-au-Prince. Beeld EPA

De Amerikaanse autoriteiten arresteerden de 43-jarige Colombiaan maandag op een vliegveld in Panama, waarna hij naar Miami werd gevlogen. De aanklachten tegen hem zijn nog niet gespecificeerd, maar hij moet zo snel mogelijk voor de rechtbank verschijnen. Verschillende Amerikaanse media melden dat de man dinsdagmiddag (Amerikaanse tijd) al voor een federale rechter komt.

De verdachte is een voormalig militair van de Colombiaanse speciale troepen. Net als meer dan twintig andere ex-militairen reisde hij tussen mei en juni 2021 naar Haïti. De veteranen waren ingehuurd als privébeveiligers door een beveiligingsbedrijf uit Miami. Uit onderzoek van de Haïtiaanse politie en de Colombiaanse inlichtingendienst bleek dat ze waren binnengehaald om hoogwaardigheidsbekleders te beschermen, een ‘nobele missie’ waar hun specifieke ervaring voor nodig was.

Binnen enkele maanden tijd veranderde de missie van beschermen naar aanvallen. Het waren deze mannen die op 7 juli de woning van president Jovenel Moïse in de hoofdstad Port-au-Prince bestormden. De president werd doorzeefd met kogels. Zijn vrouw raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag.

Vraagtekens

Al snel werd duidelijk dat de ingevlogen veteranen slechts huurlingen waren en dat de moord van hogerhand is georganiseerd. Het is onbekend wie er achter de plannen zit en wat zich precies heeft afgespeeld in aanloop naar de moord. Ook welke mannen nou daadwerkelijk aanwezig waren in het huis Moïse en wie van hen hebben geschoten, is nog in nevelen gehuld.

In de dagen na de moord arresteerde de Haïtiaanse politie 21 Colombianen en twee Amerikanen van Haïtiaanse afkomst, drie andere Colombianen werden gedood. De verdachten zitten vast in een gevangenis in Port-au-Prince, nog altijd in afwachting van een proces. Er is veel kritiek op het Haïtiaanse onderzoek, dat zeer langzaam verloopt. Sommige verdachten hebben bekentenissen gedaan en die later weer teruggetrokken omdat ze zouden zijn gemarteld tijdens het verhoor.

De 43-jarige arrestant wist als enige aan de Haïtiaanse autoriteiten te ontsnappen. Hij is de eerste verdachte in de zaak die in de Verenigde Staten wordt berecht. De hoop is dat hij kan helpen om de vele vraagtekens rondom de moord op te helderen.

Economische crisis

In de maanden voor de moord bestond er veel kritiek op president Moïse omdat zich autoritair zou gedragen, maar vooral vanwege de slechte economische situatie van het land. Het 11 miljoen inwoners tellende Caribische land worstelt al jaren met een zware economische crisis die door de pandemie alleen maar erger werd. Duizenden mensen gingen de straat op om zijn aftreden te eisen, maar hij weigerde om op te stappen.

Een maand na de dood van Moïse werd het land getroffen door een zware aardbeving, waarbij meer dan 2.200 mensen om het leven kwamen. Sinds die gebeurtenissen is de onveiligheid in Haïti snel toegenomen. Steeds grotere delen van het land staan onder de controle van criminele bendes. Ontvoeringen zijn aan de orde van de dag. Ook kapen de bendes brandstofwagens en blokkeren leveringen, waarmee ze het land in een brandstofcrisis hebben gestort. Afgelopen zaterdag ontsnapte de Haïtiaanse premier Ariel Henry, die de overgangsregering leidt, nog nipt aan een moordaanslag.