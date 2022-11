Colombiaanse president zet stappen op weg naar ‘totale vrede’ – of naar nog meer geweld

De Colombiaanse president Gustavo Petro spreekt op een bijeenkomst in Bogotá ter ere van het 103-jarig bestaan van de Colombiaanse luchtmacht. Beeld AFP

Stap 1: nieuwe vredesbesprekingen

Een team van Colombiaanse onderhandelaars treft deze maandag in de Venezolaanse hoofdstad Caracas de kopstukken van het Nationale Bevrijdingsleger (ELN), met naar schatting 2.400 soldaten Colombia’s laatste grote guerrillabeweging. Zes jaar nadat president Juan Manuel Santos de vrede tekende met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (Farc), hoopt de linkse president Gustavo Petro (62) eenzelfde huzarenstuk te leveren met het ELN.

De onderhandelingen zijn een stap richting Petro’s uiteindelijke doel, een structureel einde aan het Colombiaanse geweld, of in zijn woorden: ‘de totale vrede’. Colombia’s eerste linkse president, voormalig lid van stadsguerrillagroep M-19, belooft niet alleen een land met minder ongelijkheid, maar vooral ook een vrediger land. Echte, duurzame vrede, daar mag Colombia hem over vier jaar op afrekenen, zei hij bij zijn inauguratie, begin augustus.

Want de ontwapening van de Farc in 2016 bracht hooguit een gedeeltelijke vrede. De rechtse regering van Santos’ opvolger Iván Duque draalde met het uitvoeren van de afspraken, en andere gewapende groepen sprongen in het gat dat de Farc achterliet. Het ELN zette de gewapende strijd voort, teleurgestelde Farc-leden namen de wapens weer op; tientallen ‘paramilitaire’ groepen en drugsbendes heersen nu nog steeds in grote delen van het land.

Militairen controleren een auto in Saravena, in het noordoosten van Colombia. Beeld Getty

Vredespresident Petro wil met alle gewapende groepen om tafel, stelde hij. De animo blijkt groot: maar liefst 22 criminele organisaties, van groot en machtig tot klein en obscuur, toonden in de afgelopen maanden interesse. Eind september stemden tien gewapende bewegingen, waaronder Farc-dissidenten en Colombia’s grootste drugsorganisatie Clan del Golfo, in met een staakt-het-vuren met het leger.

Stap 2: toenadering tot Maduro

Het is geen verrassing dat Petro’s onderhandelaars en het ELN elkaar ontmoeten in Venezuela. Om zijn totale vrede te bereiken, heeft Petro zijn omstreden buurman Nicolás Maduro nodig. Venezuela is al decennialang een heenkomen voor Colombiaanse gewapende groepen en onder de socialisten Chávez en diens opvolger Maduro werd het zelfs een door de regering gefaciliteerde veilige haven.

Petro’s voorganger Duque volgde de harde Amerikaanse lijn van toenmalig president Trump en steunde het verzet van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó tegen ‘terrorist’ Maduro. De socialistische president van Venezuela verbrak daarop de diplomatieke banden met Colombia en sloot de grens. Intussen, bijna drie jaar later, zit Maduro nog altijd stevig in het zadel.

Petro gooit het roer om en reikt de Venezolaanse leider de hand. Eind september gingen de grensovergangen al open, nu volgen de gesprekken met het ELN in de Venezolaanse hoofdstad. Op Petro’s verzoek is Venezuela daarin een partner. ‘Natuurlijk doen we mee’, zei een opgetogen Maduro toen Petro hem samen met Cuba en Chili uitnodigde. Maduro’s enthousiasme is begrijpelijk: dankzij Petro keert hij terug als erkende speler in de internationale politiek.

De vredesplannen van de Colombiaanse president blijken zich uit te strekken tot voorbij de eigen grenzen. Deze maand ontmoette Petro in Parijs zijn collega Emmanuel Macron; de twee werpen zich op als bemiddelaars tussen Maduro en de Venezolaanse oppositie.

Stap 3: een grondakkoord

Het Colombiaanse gewapende conflict, dat sinds de jaren zestig aan 450 duizend mensen het leven heeft gekost, draaide in essentie om de verdeling van land. Private grond moest worden onteigend en overgedragen aan kleine boeren, zo stelde de Farc bij haar oprichting in 1964. Een halve eeuw later onderhandelde de guerrillabeweging met de staat over ontwapening en was de eis afgezwakt tot het herverdelen van ongebruikt land en van criminelen geconfisqueerde grond.

Petro komt alsnog tegemoet aan die wens. Op 7 oktober tekende zijn regering een deal met de veeteeltsector. Van de 55 miljoen hectaren private grond in Colombia gaat de overheid er 3 miljoen opkopen en herverdelen onder kleine boeren. De hoop is dat die lokale boeren kunnen worden verleid om bijvoorbeeld koffie of cacao te verbouwen, in plaats van coca. De overheid wil er een lening van ruim 13 miljard euro voor afsluiten.

De vraag is hoe ‘schoon’ het land is van de machtige veesector, die van oudsher banden onderhoudt met paramilitaire groepen. Petro belooft te onderzoeken wat de herkomst is van het land dat zijn regering gaat kopen.

De risico’s

‘Petro’s ambities zijn enorm’, aldus Bram Ebus, die in Colombia werkt als conflict-expert voor de denktank International Crisis Group, ‘maar duidelijke routes naar de vrede ontbreken.’ Door iedereen uit te nodigen en over elk pril contact met gewapende groepen meteen te twitteren, toont Petro zijn onervarenheid, zegt Ebus. ‘In de stad en op het platteland is het geweld toegenomen, want alle groepen willen met een zo sterk mogelijke hand, met zo veel mogelijk territorium en soldaten, aan tafel verschijnen.’

De grote vraag is wat al die onderhandelingen moeten opleveren. In 2016 wist president Santos de Farc over te halen om de wapens te verruilen voor de politiek, maar het ELN heeft geen ambities om zich om te vormen tot politieke partij. Bovendien resulteerde de vrede van Santos in een stevige waarschuwing voor andere gewapende groepen: veel ex-Farc-soldaten werden de afgelopen jaren vermoord en de Farc-partij leidt een zieltogend bestaan.

Nog ingewikkelder dan onderhandelen met in naam politieke bewegingen als ELN en Farc-dissidenten (die ook geld verdienen met drugshandel) is de toenadering tot criminele organisaties zoals de machtige Clan del Golfo. De drugsbende heeft weinig redenen om de lucratieve drugssmokkel op te geven. Toch schuift ze graag aan, want wellicht valt er bij Petro iets te halen. Ebus: ‘Ze hopen op legalisering van gestolen goederen, land en gelden.’

De president koerst aan op wapenbestanden, maar ook daar kleven risico’s aan, zegt de expert. Een bestand tussen de staat en criminele groepen biedt juist ruimte voor strijd tussen criminele organisaties. ‘In het slechtste geval eindigt Petro’s termijn in nog meer geweld en stemt de kiezer straks weer voor de harde veiligheidspolitiek van rechts.’