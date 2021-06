Colombia verdenkt linkse rebellen van aanslag op basis met VS-militairen

De militaire basis in Cúcuta na de explosie van een pick-uptruck. De Colombiaanse regering wijst naar de guerrillabeweging ELN als de aanslagpleger. Beeld REUTERS

‘Een verachtelijke terreuraanval’, zo noemde minister van Defensie Diego Molano de aanval tijdens een bezoek aan de basis in Cúcuta, bij de grens met Venezuela. De aanslag is opmerkelijk, omdat het geweld in Colombia flink is afgenomen sinds het vredesakkoord in 2016 met de grootste guerrillagroep Farc. De rebellen van ELN bleven wel doorvechten.

Molano sloot niet uit dat ook dissidente strijders van de Farc verantwoordelijk waren voor de aanslag waarbij 36 personen gewond raakten, onder wie drie ernstig. Door de zware explosie werd veel schade aangericht. De daders slaagden erin de basis binnen te komen verkleed als militairen. Hierna brachten ze hun pick-uptruck tot explosie.

De aanslag komt twee jaar nadat ELN-rebellen een bloedbad aanrichtten op een politie-academie in de hoofdstad Bogota met een autobom. Toen vielen er 21 doden. De regering stopte toen het vredesoverleg met het ELN, dat al sinds de jaren zestig een gewapende strijd voert. De VS, die net als de EU, het ELN hebben aangemerkt als een ‘terroristische organisatie’, spraken direct na de aanslag hun steun uit voor de regering en het leger.

Politieke onrust

Volgens de Amerikaanse ambassade was er een klein aantal Amerikaanse militairen op de basis voor trainingen met het leger, maar zij raakten niet gewond. ‘De VS zijn trots op hun langdurige samenwerking met de Colombiaanse strijdkrachten’, twitterde de ambassade.

Molano gaf geen bewijs voor zijn beschuldiging richting het ELN. In het gebied zijn vele gewapende groepen actief, de meeste, ook het ELN, zijn actief in de drugshandel. Zij gebruiken de niet zwaar bewaakte grens met Venezuela voor hun drugsoperaties en om goederen te smokkelen. Amerikaanse militairen die vorig jaar op de basis aanwezig waren, hielpen het leger toen bij het opzetten van anti-drugsoperaties. Ook voormalige Farc-strijders die zich verzetten tegen het vredesakkoord met de regering houden zich op in de onrustige provincie Norte de Santander.

De aanslag komt op een moment dat Colombia wordt geteisterd door politieke onrust. Al bijna twee maanden gaan betogers de straat op in diverse steden om te protesteren tegen de regering en de slechte economische situatie. Tot nu toe zijn er zo’n vijftig doden gevallen bij de demonstraties. Het comité dat de betogingen organiseert, bestaande uit vakbonden en studentenorganisaties, besloot dinsdag plotseling de protesten voorlopig op te schorten.

Coronageld

De protestleiders willen zo voorkomen dat er nog meer doden vallen bij de acties van de politie. Ook is besloten om tot opschorting over te gaan om verspreiding van het coronavirus over te gaan. De protesten begonnen eind april nadat president Ivan Duque had voorgesteld de belastingen te verhogen.

Duque wilde zo de extra corona-uitgaven betalen en het begrotingstekort aanpakken. Het belastingplan werd uiteindelijk ingetrokken, maar de demonstraties gingen door. De actieleiders kondigden aan met wetsvoorstellen te komen om de problemen in het land aan te pakken. Deze moeten in juli worden voorgelegd aan het parlement, na een massademonstratie in Bogota.