Colombia sluit wapenstilstand met rebellenbeweging ELN na lange, zware onderhandelingen

De Colombiaanse president Gustavo Petro (L) schudt de hand van ELN-commandant Antonio Garcia (R) onder het toeziend oog van de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel in Havana. Beeld Yamil Lage / AFP

Het akkoord tussen de Colombiaanse regering en de grootste rebellenbeweging in het land moet een einde maken aan een conflict dat al sinds de jaren zestig voortsleept. De linkse president Gustavo Petro, die naar Havana was gereisd voor de presentatie van het akkoord, kwam vorig jaar aan de macht met zijn belofte van een ‘totale vrede’ in het land dat al decennialang strijdt met rebellenbewegingen en drugsgangs. De wapenstilstand met de ELN is zijn eerste grote succes in dat streven.

De wapenstilstand gaat stapsgewijs in en treedt pas op 3 augustus volledig in werking. Tussen 14 augustus en 4 september gaan de partijen opnieuw om tafel in Venezuela om te onderhandelen over een vredesakkoord. Volgens Petro kan de wapenstilstand het begin zijn van een ‘tijdperk van vrede’ in Colombia.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Het akkoord schrijft de oprichting voor van een nationaal comité, dat een afspiegeling moet zijn van de Colombiaanse bevolking en een belangrijke rol zal spelen in de gesprekken over een duurzame vrede. ‘Er is hier een bilaterale overeenkomst, en daar sta ik achter, maar de Colombiaanse samenleving moet erover kunnen debatteren en eraan mee kunnen doen’, aldus Petro, die in zijn jonge jaren lid was van de inmiddels ontbonden linkse rebellengroep M-19.

‘Deze poging om op zoek te gaan naar vrede is een baken van hoop dat conflicten op politieke en diplomatieke wijze kunnen worden opgelost’, aldus Pablo Beltrán, onderhandelaar namens de ELN. Het akkoord zou aanvankelijk donderdag al gepresenteerd worden, maar op het laatste moment bleek dat de partijen meer tijd nodig hadden om alle details uit te werken.

De totstandkoming van de wapenstilstand ging sowieso niet van een leien dakje. Na de eerste ronde van onderhandelingen in december kondigde Petro al een staakt-het-vuren aan, maar volgens de ELN was dat slechts een voorstel van de regering, en was er nog geen overeenstemming over.

In mei liepen de onderhandelingen vast nadat Petro openlijk zijn twijfels had uitgesproken of de leiders van de ELN hun jongere commandanten wel in toom zouden kunnen houden. Volgens Petro wordt de jonge garde van de ELN meer gemotiveerd door het geld dat met drugssmokkel de verdienen is dan door politieke idealen. De ELN zei dat de gesprekken waren uitgelopen op een ‘crisis’, maar uiteindelijk gingen de partijen weer om tafel.