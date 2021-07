‘Colombia levert rechterhand Ridouan T. uit aan Nederland’

Politietekening van Saïd R. Beeld Politie / Opsporing Verzocht

R. wordt waarschijnlijk op de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar ook T. vast zit, geplaatst. R. hield zich tot zijn arrestatie door undercoveragenten in februari 2020 schuil in een flat in een buitenwijk in Medellin, maar liep tegen de lamp nadat hij werd herkend tijdens een bezoek aan een moskee. De uitlevering van R., die wordt verdacht van verschillende moorden, liep vertraging op omdat Nederland en Colombia geen uitleveringsverdrag hebben. Het OM had een beloning van 100 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie.

Woensdag werd ook de door Interpol gezochte en in Nederland bij verstek veroordeelde Gerel P. door de Braziliaanse politie opgepakt. Dat meldt de Surinaamse website Waterkant. Gerel P. wordt gezien als een van de huurmoordenaars in de criminele organisatie rondom Ridouan T. Net als Saïd R. was Gerel P. al jaren op de vlucht: na een dubbele liquidatiepoging verliet hij Nederland. Hij werd in 2017 in Suriname aangehouden en zat vast in Paramaribo, maar ontsnapte minder dan twee weken later. Hij was spoorloos tot de federale politie in Brazilië hem arresteerde in een appartement ten westen van Rio de Janeiro. Nederland heeft sinds 2009 een uitleveringsverdrag met Brazilië.

In januari werd P. bij verstek door de Nederlandse rechtbank veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Het OM ziet hem ook als de persoon die in 2015 Spyshop-medewerker Ronald Bakker heeft doodgeschoten.

De Nederlandse politie loofde in eerste instantie een beloning van 15 duizend euro uit voor informatie die zou leiden tot de arrestatie van P. In 2020 werd het beloningsbedrag verdubbeld.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die deze week in Amsterdam werd neergeschoten en momenteel zwaargewond in het ziekenhuis ligt, trad de afgelopen tijd op als adviseur van Nabil B. Hij is kroongetuige in het Marengo-proces, waarin Ridouan T. hoofdverdachte is.