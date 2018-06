Colombia kiest conservatieve Duque als nieuwe president

De centrumrechtse Duque wordt de opvolger van de huidige president Juan Manuel Santos. De winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2016 mocht zich na twee ambtstermijnen niet kandidaat stellen voor herverkiezing. Santos kreeg de Nobelprijs voor zijn inspanningen om een vredesakkoord met de linkse guerrillabeweging FARC te bereiken.

Duque, kandidaat van de rechtse partij PDC, wil het vredesverdrag op essentiële punten aanpassen. Hij vindt dat er in het akkoord teveel tegemoetkomingen aan de Farc zijn gedaan. Hij stelt dat voormalige Farc-kopstukken vervolgd moeten worden voor oorlogsmisdaden.

De 41-jarige Duque is een protégé van de voormalige rechtse president Alvaro Uribe. Hij wil de Colombiaanse economie uit het slop trekken door belastingverlagingen en steun aan de olie- en kolenindustrie. Hij is tegen abortus en het homohuwelijk en een voorstander van een hard anti-drugsbeleid.

De linkse kandidaat Petro erkende zondag zijn nederlaag, maar klonk desalniettemin strijdbaar. 'Nederlaag? Acht miljoen vrije Colombianen zijn opgestaan. Er is geen sprake van een nederlaag. We komen alleen niet in de regering', liet hij via Twitter weten.