Colombia geeft miljoen vluchtelingen uit Venezuela beschermde status

De begroeting tussen de Colombiaanse president Ivan Duque (rechts) en VN-Commissaris voor de Vluchtelingen, Filippo Grandi. Beeld REUTERS

Colombia vangt momenteel ruim 1,7 miljoen Venezolaanse migranten op. Daarvan beschikt ongeveer een miljoen mensen niet over geldige verblijfsdocumenten. De beschermde status voor die mensen zal tien jaar geldig blijven. Dat moet de migranten de kans bieden om hun verblijf in het land te legaliseren. De ongeveer 800.000 Venezolanen die wel geregistreerd staan in Colombia, maar regelmatig hun verblijfsvergunning moeten vernieuwen, krijgen door de maatregel ook meer zekerheid.

Duque kondigde de beslissing aan na afloop van een overleg met de Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen, Filippo Grandi. Grandi noemde de stap van Colombia historisch. Het was volgens hem een van de menslievendste gebaren in de regio in decennia. ‘Dit moedige humanitaire gebaar dient als voorbeeld voor de regio en voor de rest van de wereld’, zei hij. ‘Dit verandert het leven van 1,7 miljoen ontheemde Venezolanen, die nu extra bescherming, veiligheid en stabiliteit zullen genieten.’

De meeste Venezolaanse migranten in Colombia zijn gevlucht vanwege de grote economische crisis en politieke onrust in het land onder president Nicolás Maduro, die sinds 2013 aan de macht is.

Met de nieuwe status zijn de Venezolaanse migranten vrij om te werken en te wonen in het land. Ook krijgen ze toegang tot basisdiensten, zoals het nationale gezondheidssysteem en de COVID-19-vaccinatieplannen. Duque benadrukte wel dat Venezolanen die zich niet laten registreren het land kunnen worden uitgezet.