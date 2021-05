Colombia gaat tweede week van protesten in, tot nog toe zeker 19 doden

Veelal vreedzame protesten in Colombiaanse steden stuitten op grof politiegeweld. Beeld AFP

Sinds afgelopen woensdag vielen bij protesten tegen de regering zeker negentien doden. Ook maandag gingen demonstranten de straat op. Komende woensdag staat opnieuw een ‘nationale staking’ gepland.

Beelden op sociale media tonen hoe de afgelopen dagen veelal vreedzame protesten in Colombiaanse steden stuitten op grof politiegeweld. Schokkerige telefoonvideo’s laten de chaos zien: paniekerige stemmen, knallen, agenten van de ESMAD en de Colombiaanse ME die inslaan op liggende demonstranten.

Een televisiecamera registreert onbedoeld een moeder die te horen krijgt dat haar zoon is doodgeschoten: ‘Mijn enige zoon! Ze hebben hem gedood, dood mij ook!’ Negentien doden zijn bevestigd en nog eens honderden gewonden. Elf mensen kwamen om in Cali, de stad die als eerste en het meest massaal op de been kwam.

Belastingwet

Aanvankelijk gingen Colombianen de straat op om hun onvrede te uiten over een belastingwet van president Ivan Duque, een hervorming die miljarden aan extra overheidsinkomsten zou moeten opleveren.

Maar het plan om middenin de coronapandemie onder andere belastingen op goederen en voedsel te verhogen, stuitte op felle kritiek. Zelfs in het parlement had de wet geen meerderheid.

Toch duurde het tot dit weekeinde voordat Duque, onder druk van de groeiende protesten, de wet introk en een andere belastinghervorming beloofde. ‘Dit is geen bevlieging’, zei hij, ‘de hervorming is noodzaak.’ Op maandag kondigde de minister van Financiën zijn vertrek aan.

Ordediensten

Maar met zijn draai krijgt de president de geest voorlopig niet terug in de fles. De vonk is uitgegroeid tot vuur van onvrede, onder andere over het optreden van Duques ordediensten.

Colombianen protesteren de komende dagen ook vanwege het verloren leven van de 17-jarige Marcelo Agredo, die het lef had om een motoragent een trap te geven. De agent schoot op de jongen toen hij wegrende.

Ook protesteert de bevolking tegen armoede, tegen ongelijkheid, tegen strenge covid-maatregelen die desondanks niet konden voorkomen dat ruim 75 duizend Colombianen stierven, tegen geweld en tegen milieu- en mensenrechtenactivisten die te vaak hun werk met de dood moeten bekopen.

Terrorisme

Oud-president Álvaro Uribe gooide vrijdag olie op het vuur door te twitteren dat Colombianen ‘het recht’ van soldaten en agenten zouden moeten verdedigen om wapens te gebruiken tegen ‘terrorisme’. Twitter haalde de tweet na enkele uren offline, maar Duque, een politieke geestverwant van de voormalig president, leek met de inzet van extra troepen gehoor te geven aan de oproep.

Het huidige vertoon van onvrede komt niet uit het niets. In november 2019 gingen honderdduizenden Colombianen de straat op om dezelfde thema’s aan te kaarten: economische ongelijkheid, corruptie, voortdurend geweld ondanks een in 2016 gesloten vredesakkoord met de FARC. Ook in september vorig jaar vonden demonstraties plaats. Toen kwamen zeker zeventien demonstranten om.

Beeld AP

Beeld AP