Collegevorming in Nederlandse gemeenten breekt traagterecord; Den Haag heeft pas na zes maanden een nieuw bestuur

Rita Verdonk (midden) en Richard de Mos (rechts) van Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor hun beëdiging tot gemeenteraadslid in maart afgelopen jaar. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In 2018 had Enkhuizen de twijfelachtige eer om het oude duurrecord te breken. Vier jaar geleden benoemde de gemeenteraad daar pas 188 dagen na de verkiezingen een nieuw college. Op dit moment zijn er nog drie gemeenten in de race om dat record te breken: Den Haag, Bergen en Vlieland.

Bergen in Noord-Holland - niet te verwarren met Bergen in Limburg - gaat Enkhuizen zeker overtroeven. Daar zijn alle partijen weliswaar al in juli een raadsbreed akkoord overeengekomen, maar de selectie van vier wethouders is nog niet afgerond. Sollicitanten voor het wethouderschap in Bergen konden zich tot eind augustus melden.

Volgens Mariëlla van Kranenburg, fractievoorzitter van de grootste fractie Ons Dorp en voorzitter van de wervings- en selectiecommissie, is de procedure nog in volle gang. ‘Maar er is al wel een datum voor de raadsvergadering geprikt: 29 september. Als alles gaat volgens wens, hebben we die avond een nieuw college met wethouders en wordt ook het akkoord op hoofdlijnen vastgesteld en gepubliceerd.’ Daarmee treedt het nieuwe college van Bergen, dat een lange periode van bestuurlijke onrust achter de rug heeft, pas 196 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen aan.

Vlieland moet op zoek naar een nieuwe wethouder

De beëdiging van de nieuwe wethouders tijdens de gemeenteraadsvergadering geldt als de officiële afronding van het formatieproces. Ook oude wethouders die terugkeren in het college moeten opnieuw beëdigd worden. In Den Haag is de datum van de raadsvergadering nog niet bekend, maar een woordvoerder verwacht dat dit ‘in de laatste week van september of de eerste week van oktober gaat zijn’.

Maar niets is zeker in deze onstuimige gemeentepolitieke tijden. Vlieland, een andere gemeente vol politieke onrust, dacht het nieuwe college afgelopen maandag te installeren. Net als in Bergen was er gekozen voor een raadsbreed akkoord en twee wethouders van buiten: een oud-wethouder uit Castricum en een oud-wethouder uit De Fryske Marren. Maar op het laatste moment zag de kandidaat uit Castricum toch af van de post, uit onvrede over de woning op Vlieland die hij moest delen met zijn collega.

Omdat de wet voorschrijft dat een college minimaal twee wethouders moet hebben, werd ook de installatie van de andere wethouder uitgesteld. De selectiecommissie van Vlieland moet nu kijken hoe zo snel mogelijk kan worden voorzien in de opnieuw opengevallen vacature.

Den Haag, Bergen en Vlieland zijn natuurlijk uitschieters. Maar ook in het algemeen verloopt het samenstellen van nieuwe colleges trager dan ooit, constateert Henk Bouwmans van onderzoeksplatform De Collegetafel, gespecialiseerd in gemeentepolitiek. Ruim dertig gemeenten hadden dit jaar meer dan zestien weken (112 dagen) nodig. Vier jaar geleden hadden slechts vier gemeenten meer dan honderd dagen nodig.

De versplintering van de gemeenteraad wordt als de belangrijkste reden genoemd voor de lange formatieduur. ‘Door de fragmentatie van de gemeenteraad, met veel middelgrote en kleine partijen, vergt het doorgaans meer moeite en tijd om tot een meerderheidscoalitie te komen’, zegt de Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen.

Hou De Mos buiten de deur, was het devies in Den Haag

De vijf Haagse coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA presenteren vrijdagmiddag hun coalitieakkoord. Hoewel het dezelfde vijf partijen zijn die ook het vorige college uitmaakten en hun onderlinge zetelverdeling niet radicaal wijzigde, is Den Haag wel een van de allerlaatste Nederlandse gemeenten die tot een akkoord komen. Hoe hebben de onderhandelingen toch zo lang kunnen duren?

‘Dat begon eigenlijk al in 2019, toen twee wethouders van hun bed werden gelicht’, zegt Anne Mulder, die de afgelopen zes maanden coalitieonderhandelingen voerde namens de VVD. Die twee wethouders, Richard de Mos en Rachid Guernaoui van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, werden verdacht van onder meer corruptie. Ze zouden bijvoorbeeld vergunningen hebben geregeld in ruil voor betalingen.

Hoewel de twee dat altijd ten stelligste hebben ontkend en het onderzoek ruim drie jaar na dato nog niets concreets heeft opgeleverd, zeiden vooral D66, GroenLinks en PvdA al in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart niet in zee te willen gaan met een partij van een voorman tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt.

Hart voor Den Haag mocht als winnaar het eerste formeren

Dat bleek een probleem toen op 16 maart Hart voor Den Haag desalniettemin met negen zetels als grote winnaar uit de bus rolde, waardoor De Mos een eerste formatiepoging mocht ondernemen. Die leek op voorhand kansloos, maar volgens De Mos was dat allerminst het geval. ‘We hebben toen echt geprobeerd een coalitie te vormen. Ik heb zelfs tegen de uitsluiters gezegd dat zolang die hele zaak speelt ik geen wethouder zou worden. Maar het hielp allemaal niets.’

Richard de Mos en Rita Verdonk tijdens een demonstratie tegen het regeringsbeleid in Den Haag. Beeld Arie Kievit

Toen ook een tweede verkenningspoging onder leiding van D66 strandde, werd duidelijk wat eigenlijk al veel langer duidelijk was in de Hofstad: de vijf partijen die na de val van de vorige coalitie in het nieuwe college terechtkwamen, zouden het ook nu weer samen moeten rooien. Voor D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voelde het daarom alsof ze in een katholiek huwelijk waren beland ver voordat de echtscheidingswet was aangenomen: ondanks het vele onderlinge gekissebis waren ze simpelweg tot elkaar veroordeeld.

Wat daarbij als extra handicap gold, zegt VVD’er Mulder, was de nieuwe zetelverhoudingen tussen de partijen. Vergeleken met de vorige periode won de huidige coalitie enkele zetels, waardoor er in theorie geregeerd had kunnen worden met een kleine partij minder. Zo wilde de VVD liever verder zonder de PvdA, maar was GroenLinks niet bereid zijn sociaal-democratische partner zomaar te laten vallen, wat weer ellenlange onderhandelingen over politiek wisselgeld tot gevolg had.

Hoe houden we De Mos buiten de deur?

‘Als je drie jaar met elkaar in bed hebt gelegen, drie jaar lang samen de stad hebt bestuurd, begrijp ik echt niet waarom het zo vreselijk lang moest duren’, zegt De Mos over die periode. ‘Wij weten als raadsleden natuurlijk dat het intern helemaal niet botert tussen die partijen. Ze hebben eigenlijk maar één gemeenschappelijke deler en dat is: hoe houden we De Mos buiten de deur?’

Inmiddels was het zomerreces aangebroken, met als gevolg dat sommige onderhandelingen ook nog eens via haperende Zoom-verbindingen vanaf Tsjechische campings moesten worden gevoerd. Maar volgens Mariëlle Vavier, onderhandelaar namens GroenLinks, was dat niet de voornaamste reden dat de gesprekken in totaal zes maanden duurden.

‘We hebben vooral een hele ingewikkelde financiële puzzel moeten leggen’, zegt Vavier. Met een begrotingstekort van 19 miljoen euro stond Den Haag er al weinig florissant voor. Maar dankzij de nasleep van de coronacrisis, de gestegen prijzen én het feit dat de stad vanaf 2026 veel minder geld krijgt van het Rijk, was het voor de vijf onderhandelende partijen simpelweg onmogelijk om op de oude voet verder te gaan. Eerder benadrukte ook oud-minister Piet-Hein Donner, die eind mei werd binnengehaald om de onderhandelingen uit het slop te trekken, dat ‘de stad worstelt met de financiën’.

Den Haag moest bezuinigen, maar waarop?

Er moest, met andere woorden, ergens geld vandaan komen. De vraag was alleen: waarvandaan precies? Bezuinigen, bijvoorbeeld op duurzaamheid, was voor de linkse partijen geen optie, terwijl lastenverzwaring via bijvoorbeeld belastingverhoging, weer erg gevoelig lag bij de VVD.

‘Vorige keer zijn we als partijen bij elkaar gekomen vlak nadat de inval rondom De Mos plaatsvond. Dan moet je opeens en onder hoge druk zorgen dat er een nieuw college komt’, zegt Robert van Asten, die namens D66 de onderhandelingen voerde. ‘Dat ging toen op zich prima en we hebben de eindstreep gehaald, maar ik ben erg blij dat we nu samen uitgebreid de tijd hebben genomen alle dossiers goed te bespreken. Een akkoord is pas een goed akkoord wanneer alle partijen tevreden van tafel weglopen. Dat is belangrijker dan een snel akkoord.’

Formeel wordt de inhoud vrijdagmiddag pas wereldkundig gemaakt, maar Omroep West schreef al dat onder meer de afvalstoffenheffing, de onroerendezaakbelasting en de parkeerkosten de komende jaren omhoog zullen gaan in de stad. Ook wordt er waarschijnlijk gesneden in het ambtenarenapparaat en daalt het budget voor citymarketing. Al met al moet dat de komende jaren ruim 50 miljoen euro extra opleveren - genoeg om niet te hoeven bezuinigen op duurzaamheid en extra te kunnen investeren in het bestrijden van armoede.