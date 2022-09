College Rotterdam: nieuwe oeververbinding over Maas wordt brug

Foto’s genomen vanuit de glazen lift van de euromast. Beeld Arie Kievit

De discussie over een nieuwe verbinding over de Maas loopt al langer. In 2019 werd duidelijk dat die in Rotterdam zou komen, en niet verder naar het oosten tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk. Nu komt het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders met een een verdere uitwerking.

Het College kiest ervoor om naast de Erasmusbrug en Willemsbrug nog een derde brug aan te leggen, en geen tunnel. Dat is opvallend, want omwonenden en de gemeenteraad geven de voorkeur aan een tunnel. Maar uit het rapport blijkt dat een brug aanzienlijk goedkoper is: de voorkeursoptie van het College kost zo’n 1 miljard euro, tegenover 2,5 tot 3,8 miljard voor een tunnel.

Het College wil dat er op de brug ruimte is voor voetgangers en fietsers. Ook komt er een nieuwe tramlijn over de brug van Kralingse Zoom naar het Zuidplein. Als het aan het stadsbestuur ligt komt er geen volwaardige autoverbinding, omdat dat de verkeersdrukte in de omgeving nauwelijks zou oplossen. Een ‘autoluwe wegverbinding’ behoort wel tot de mogelijkheden.

Als onderdeel van de plannen komt er ook een nieuw permanent treinstation in Rotterdam Zuid, Stadionpark. Momenteel is dat station alleen in gebruik tijdens wedstrijden van Feyenoord. Ook wil de gemeente de snelweg A16, die over de nabijgelegen Van Brienenoordbrug loopt, aanpakken, en komt er een nieuwe buslijn tussen het Zuidplein en het Centraal Station via de Maastunnel.

Leefbaarheid

De aanpassingen gaan volgens het stadsbestuur een groot verschil maken voor de bereikbaarheid van Rotterdam Zuid, waar de gemeente samen met het Rijk al tien jaar probeert de leefbaarheid te verbeteren. Voor de inwoners van deze wijken zouden 15 duizend banen binnen 45 minuten bereikbaar moeten worden. Bovendien komen de hogeschool en universiteit op de andere oever een stuk dichterbij. De betere bereikbaarheid maakt ook woningbouw in Zuid en andere delen van de stad mogelijk, in totaal volgens het College 50 tot 70 duizend woningen.

‘Deze brug is een levenslijn voor Rotterdam-Zuid, een must voor de ontwikkeling en versterking van de stad en daarmee een logische vervolgstap na de Erasmusbrug’, zegt wethouder Vincent Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit, VVD). ‘Het is geen investering in beton en staal maar een investering in Rotterdammers.’

In november overlegt het Rotterdamse stadsbestuur met de omliggende gemeentes, de provincie Zuid-Holland en het Rijk over de plannen. Eind 2023 mag de gemeenteraad zich over het plan uitspreken.