College Rotterdam is rond: 6 partijen met nipte meerderheid

Het nieuwe college krijgt tien wethouders - acht mannen, twee vrouwen - en heeft in de gemeenteraad een nipte meerderheid van één zetel. Leefbaar Rotterdam is met elf zetels de grootste oppositiepartij. Ook nieuwkomer Denk (vier zetels) zit in de oppositie. De presentatie van het akkoord is in Ons Park op het Noordereiland, omdat die plek symbolisch ligt tussen Rotterdam Noord en Zuid.

Energietransitie

Het belangrijkste thema in het 47 pagina’s tellende coalitieakkoord is de energietransitie. Rotterdam wil in 2030 49 procent minder CO 2 uitstoten, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Minstens 10.000 bestaande woningen worden ‘aardgasvrij’ gemaakt of daarop voorbereid. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gas meer en worden optimaal geïsoleerd. De stad wil ook met de haven verregaande afspraken maken over CO 2 -reductie.

‘Bouwen, bouwen, bouwen’

Er moeten de komende vier jaar 18 duizend nieuwe woningen worden gebouwd, ofwel 4.500 per jaar. ‘Bouwen, bouwen, en nog eens bouwen’ is volgens het coalitieakkoord het credo. Huizen voor de middeninkomens krijgen prioriteit. Ook moeten leegstaande kantoren en winkels worden getransformeerd tot woningen. Het vorige college wilde nog 15 duizend goedkope woningen slopen. Dat doel is afgezwakt tot 12 duizend.

Onder het motto ‘Iedereen doet mee’ wil het college onder andere hard optreden tegen discriminatie. Doel is om structureel 8.000 Rotterdammers uit de bijstand te krijgen naar werk of opleiding (van 38.000 bijstandsuitkeringen nu naar 30.000 in 2022). Er komt een ‘taaloffensief’ voor nieuwkomers, maar ook een plan om laaggeletterdheid aan te pakken onder brede lagen van de bevolking. Wie verwijtbaar de taal niet leert, krijgt minder bijstand.

Luchtfoto van het centrum van Rotterdam. Foto ANP

Armoedebestrijding

Het college wil minder armoede en schulden bij Rotterdamse gezinnen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kinderen, jongeren en ouderen. Rotterdammers met alleen AOW krijgen jaarlijks 375 euro extra. Voor kinderen blijft het jaarlijks tegoed 275 euro (van 4 tot 12 jaar) of 400 euro (tussen 12 en 18 jaar). Rotterdammers met een minimum inkomen, krijgen een kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van 75 procent.

Moeizame onderhandelingen

De vorming van het nieuwe college verliep uiterst moeizaam. Na de verkiezingen werden twee verkenners aangesteld. Zij concludeerden na vier weken dat er zeven coalities mogelijk waren, zonder dat een duidelijke voorkeur viel vast te stellen. Omdat in zes van die zeven coalities VVD en GroenLinks zaten, werd vervolgens onder leiding van twee informateurs een inhoudelijk ‘raamwerk’ geschreven met als basis de verkiezingsprogramma’s van die twee partijen.

Vervolgens dreigde het proces toch weer te stranden toen de vraag op tafel kwam welke partijen het moesten gaan uitvoeren. Pas nadat informateurs Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Pieter Duisenberg (VVD) de fracties een ultimatum stelden, kwam er een doorbraak. De uiteindelijke formatie onder leiding van VVD-senator en hoogleraar Jan Anthonie Bruijn ging juist weer sneller dan verwacht.

De gemeenteraad stemt donderdag 5 juli over het coalitieakkoord. Dan worden ook de kandidaat-wethouders geïnstalleerd.