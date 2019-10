College Den Haag liet Richard de Mos begaan bij omstreden nachtvergunning

Het pand van zalencentrum Opera aan de Fruitweg in Den Haag. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Personeel en gasten van zalencentrum Opera lopen vrijdagochtend af en aan met kandelaars en blinkend tafelzilver. De ronde tafels worden royaal gedekt voor het bruiloftsfeest van die avond. Crisis in het stadhuis of niet, op de feestlocatie aan de Haagse Fruitweg met plek voor vijfduizend gasten gaan de zaken gewoon door.

De deur van het zalencentrum staat vrijdagochtend open, maar praten wil niemand. Opera-eigenaar Atilla A. is er in elk geval niet, benadrukt iemand van het bedrijf. De zelfstandig ondernemer verkiest nog altijd de stilte, nadat medewerkers van de rijksrecherche deze week bij hem en twee andere Haagse ondernemers binnenvielen. Ook de huizen van wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui werden doorzocht, voor het onderzoek dat het Openbaar Ministerie doet naar ‘ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheimen’.

De affaire schudt de Haagse politiek door elkaar. Dat twee wethouders van dezelfde partij (Groep de Mos), worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen, een raadslid van dezelfde partij zou zijn betrokken, en dat ook nog eens in de derde stad van het land: zoiets is in de recente geschiedenis nog nooit vertoond.

De invallen hebben het Haagse college met VVD, D66 en GroenLinks vleugellam gemaakt. Door het vertrouwen in de wethouders van Groep de Mos op te zeggen, hopen ze schone handen te houden in de affaire die ook hen dreigt te besmetten. De oppositie wrijft het ze gretig in: hoe kunnen de coalitiepartners verbaasd zijn, terwijl in de raad al zo veel vraagtekens zijn geplaatst bij de innige banden tussen De Mos en bevriende ondernemers als Atilla A., de prominente sponsor en voormalige lijstduwer van zijn politieke partij? ‘Ik mis de zelfreflectie bij dit college’, zegt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.

Geldt in de lokale politiek soms een lossere moraal waar het integriteit en vriendendiensten betreft? Absoluut niet, bezweert de Haagse coalitie. ‘We hebben De Mos heel duidelijk gemaakt dat als hij zou toetreden tot het stadsbestuur, we hier geen gezeik over wilden. Daar hebben we indringende gesprekken over gevoerd’, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks.

Maak je geen zorgen, beloofde De Mos de drie partijen met wie hij als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar het Haagse college zou vormen: zijn partij en hij zijn absoluut integer. Bij GroenLinks konden ze met die uitleg leven. Kapteijns: ‘De Mos heeft meteen de kortingspas ingetrokken waarmee leden van zijn partij korting kregen bij bepaalde bedrijven. Hij heeft echt wel duidelijk gemaakt dat hij goed snapt dat integer gedrag de basis moet zijn van een nieuw te vormen stadsbestuur.’

Of De Mos werkelijk de daad bij het woord voegde, is nu onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Guernaoui en hij zijn vooralsnog verdachten, vandaar dat hun partij vuur spuwde toen de coalitie de twee wethouders had laten vallen. ‘De schijn van karaktermoord’ was gewekt, aldus een woedende persverklaring, door twee ‘hardwerkende wethouders’ zomaar aan de kant te schuiven. ‘We krijgen met pijn en moeite de centjes bij elkaar’, zei fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. ‘Onze bankrekening is leeg.’

Maar voor een groot deel van de oppositie had ‘ombudspoliticus’ De Mos de schijn al veel langer tegen zich. Zo diende hij als raadslid in 2017 een motie in met als doel zalencentrum Opera een nachtvergunning te bezorgen. Die poging wekte argwaan op het stadhuis, al was het maar omdat Atilla A. nooit een geheim heeft gemaakt van zijn donaties aan de partij van De Mos.

Werd de motie van raadslid De Mos afgeschoten, als wethouder lukte het hem de nachtvergunningen in het coalitieakkoord te krijgen. Een van de zinnen daarin, over de ‘impuls’ voor de Haagse dancescene door het verstrekken van de ontheffingen, lijkt zo overgenomen uit de verworpen motie in zijn tijd als raadslid. ‘Genant’, is het oordeel van voormalig SP-raadslid Bart van Kent. ‘Ik snap nog steeds niet wat de dancescene te maken heeft met een zalencentrum als Opera. Daar worden vooral bruiloftsfeesten gehouden’, zegt raadslid Peter Bos van de Stadspartij.

‘Er valt best wat op de procedure van die nachtvergunningen af te dingen’, erkent Kapteijns van GroenLinks. ‘Maar niet in termen van integriteit.’ VVD-wethouder Boudewijn Revis was deze week nog stelliger over de vergunningverlening, een aangelegenheid van het hele college – burgemeester Krikke incluis. ‘Dit besluit en deze procedure waren eerlijk en gaven ondernemers gelijke kansen. Dit kan, mag en is verdedigbaar.’

De oppositie neemt er geen genoegen mee. In het spoeddebat van woensdagavond eiste de SP, met succes, een evaluatie van het integriteitsbeleid op het stadhuis. De fractie van Nida diende deze week opnieuw een Wob-verzoek in, om te achterhalen welke vergunningen er nog meer op mogelijk twijfelachtige gronden zijn verstrekt. ‘Waarom zou dit niet nog vaker zijn gebeurd?’, vraagt fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz zich af.

Terwijl de Rode Zaal (duizend zitplaatsen) van Opera feestklaar wordt gemaakt, zucht een van de omwonenden diep. Hij maakt met vier anderen bezwaar bij de gemeente tegen de twee nachtvergunningen die het zalencentrum vorige maand kreeg: de twee locaties liggen naast elkaar.

De man, die niet met zijn naam in de krant wil, vraagt zich af wanneer ze op een hoorzitting eindelijk eens mogen toelichten hoe de dreunende feestmuziek hun uit hun slaap houdt. ‘Nu gaat de herrie vaak door tot na twaalven, straks mogen ze van donderdag tot en met zondag tot zes uur 's ochtends door.’

Dat de vergunning voor Opera wordt teruggedraaid, ziet hij niet gebeuren. ‘De mensen zijn zelfs moe van het klagen, daarom haken sommige omwonenden af.’ Toch hebben de invallen deze week hem een sprankje hoop gegeven. ‘Misschien', zegt hij, ‘gaat de beerput alsnog open. En is het nog niet te laat.’