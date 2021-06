Collega van Russische oppositieleider Navalny in hoger beroep veroordeeld na afspraak met geheim agent

Ljoebov Sobol. Beeld REUTERS

Ljoebov Sobol, die als advocaat voor Navalny's anticorruptie-organisatie FBK werkte, ging eind vorig jaar naar het huis van FSB-agent Konstantin Koedrjavtsev nadat deze door Navalny was ontmaskerd. In een foptelefoontje deed Navalny zich voor als een hoge regeringsfunctionaris die uitleg eiste waarom de poging hem te vergiftigen was mislukt. Koedrjavtsev legde daarop uit dat hij slechts betrokken was bij het opruimen van de sporen van de mislukte aanslag.

De agent bevestigde dat Navalny tijdens een campagnebezoek in Siberië door de FSB was vergiftigd door het zenuwgas novitsjok op zijn onderbroek te smeren.

Sobol wilde de FSB-agent confronteren met zijn uitspraken, maar werd meteen opgepakt door de politie. Volgens de autoriteiten zou ze hebben geprobeerd zijn huis binnen te dringen. Sobol ontkent dat, maar ook in hoger beroep kreeg ze voorwaardelijk een jaar werkkamp opgelegd.

Dat betekent dat ze niet naar het kamp hoeft, maar ze moet wel een deel van haar salaris aan de overheid afstaan. Doet ze dat niet, dan kunnen de autoriteiten haar dwingen een jaar lang een taakstraf uit te voeren.

Sobol zegt dat ze om politieke redenen is veroordeeld: zij moet boeten voor het feit dat Koedrjavstev per ongeluk te vuile was buiten heeft gehangen. De advocate is van plan zich in september kandidaat te stellen bij de verkiezingen voor de Doema, het Russische parlement. Maar het is de vraag of ze zal mogen meedoen.

In 2018 mocht Navalny niet aan de presidentsverkiezingen meedoen, omdat er toen nog een voorwaardelijke straf tegen hem liep. Toen hij begin dit jaar na een behandeling in een Berlijns ziekenhuis voor zijn vergiftiging terugkeerde in Moskou, werd hij alsnog naar het kamp gestuurd. Volgens de autoriteiten had hij zich niet gehouden aan de plicht zich wekelijks te melden.