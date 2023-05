‘Collectief wensdenken’ bezielde Resolute Support, de laatste Navo-missie in Afghanistan

Het ondersteunen van de Afghaanse bevolking was een van de activiteiten van de Navo-missie Resolute Support. Beeld Antonio Masiello / Getty Images

Dat valt op te maken uit een kritisch rapport van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van Buitenlandse Zaken. De deelname aan Resolute Support was de laatste van een serie Nederlandse missies in Afghanistan in de afgelopen twintig jaar. De missie beoogde een een zelfredzaam Afghaans veiligheidsapparaat te creëren, maar eigenlijk was vooraf al duidelijk dat dit te hoog gegrepen was.

Het rapport volgt op eerdere kritische evaluaties over de missies in Afghanistan, en plaatst impliciet wezenlijke vragen bij de wijze waarop Nederlandse kabinetten deze missies ‘verkochten’ aan de Kamer en een breder publiek. Er komt een beeld uit naar voren dat doet denken aan het sprookje over de nieuwe kleren van de keizer – alle betrokkenen deden alsof ze iets zagen wat er in werkelijkheid niet was.

Renteniersstaat

Terwijl ze eigenlijk vooral meededen uit solidariteit met Navo-bondgenoten, schetsen Nederlandse kabinetten een te positief beeld over een missie waarvan duidelijk was dat de doelen niet werden gehaald. Daarbij werden ook andere bewegingsgronden voor deelname aangevoerd – tegengaan migratie, het consolideren van mensenrechten en rechtsstaat ter plaatse – die ‘zeer divers en ambitieus’ waren in relatie tot de kleine missiebijdrage van honderd tot honderdzestig mensen.

Het is inmiddels bekend dat de Amerikanen sinds het Doha-akkoord uit 2020 een uitweg uit Afghanistan zochten, en deze zonder overleg met bondgenoten vonden in het voorjaar van 2021. Het IOB-rapport strekt zich niet uit tot de evacuatie in de zomer van 2022 van Nederlanders en Afghanen die voor Nederland werkten, waar een aparte onderzoekscommissie zich nog over zal buigen. Maar de IOB stelt wel vast dat over de beoogde doelen van de Navo en Nederland de hele missieperiode te positief gerapporteerd werd en dat deze doelen ook al lang voor het vertrek niet werden gehaald.

Cruciaal daarbij is de vaststelling dat het hele uitgangspunt van de internationale coalitie in Afghanistan – een staat naar westers model opbouwen – ‘niet paste bij de Afghaanse realiteit’, en ‘waar de bevolking en overheidsfunctionarissen beperkt eigenaarschap over voelden’. ‘De grote instroom van buitenlands geld creëerde een renteniersstaat die patronagenetwerken, nepotisme en grootschalige corruptie in de hand werkte.’ Daarbij wonnen de Taliban al sinds 2014 terrein, wat de hooggestemde verwachtingen verder had moeten dempen.

Oproep tot meer ‘realisme’

Al deze zaken waren bij aanvang in 2015 al bekend, stelt het IOB, maar speelden een ‘ondergeschikte rol aan de wensen bondgenootschappelijke solidariteit te tonen’. Bij de rapportages, zowel binnen de Navo als van het kabinet aan de Tweede Kamer, ontstond een ‘collectief wensdenken’, waarin Navo-medewerkers en deelnemende landen ‘hetzelfde positieve narratief vertelden, zonder dat hier bewijs voor was’.

Zijn er ook positieve zaken te melden? Jazeker, de meeste vooruitgang was er bij de training van Afghaanse special security forces door Nederlandse en Duitse speciale eenheden vanaf 2018. Het leidde evenwel niet tot ‘structurele vooruitgang’ in de zelfredzaamheid van het Afghaanse leger. In het algemeen werd de effectiviteit van de trainingsinspanningen in het land ondermijnd door de korte uitzendduur van adviseurs (zes maanden) en het ‘gebrek aan motivatie bij veel Afghaanse counterparts’.

Niet meedoen aan de Navomissie werd ‘nooit serieus overwogen’ door de betrokken ministeries – het was in de Navo-context geen optie. Op zich verbaast dit niet: Nederland streeft zijn eigen nationale veiligheid na door deelname aan vooral de Navo (maar ook de EU). Dat brengt politieke verplichtingen met zich mee. Zoals vele eerdere rapporten over dergelijke stabilisatiemissies, roept de IOB opnieuw op tot meer ‘realisme’ over de redenen tot deelname.

Echokamer

Hetzelfde geldt voor de rapportage over de voortgang van de missie. Deze bevatten vooral kwantitatieve gegevens, maar een kwalitatieve inschatting ontbrak. Ook waren de Afghaanse strijdkrachten en politie zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van veel gegevens, waardoor veel ‘spooksoldaten’ en ‘spookpolitie’ in de statistieken terechtkwamen.

Omdat de Verenigde Staten uit Afghanistan weg wilden, en ook de Navo en de lidstaten de alliantie als een ‘succesvolle en sterke’ organisatie wilden neerzetten, ontstond een ‘collectief wensdenken, een echokamer’ waarin medewerkers bij de Navo en in de lidstaten ‘hetzelfde positieve narratief bleven vertellen’.

Het jongste IOB-rapport voegt zich in een koor aan vernietigende oordelen, die ook elders, maar vooral in de VS zelf over de Afghanistan-missies zijn gepubliceerd. De focus van veel westerse krijgsmachten ligt inmiddels door de Russische agressie tegen Oekraïne weer op collectieve verdediging van het eigen grondgebied, maar de ring van instabiliteit rond het Europese continent maakt een terugkeer naar dit soort stabilisatiemissies, in de Sahel bijvoorbeeld, waarschijnlijk. Dan zal duidelijk worden of de talloze ‘lessen uit Afghanistan’ een rol zullen spelen bij het beginnen aan nieuwe missies.