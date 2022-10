Collectief bruisen in een Braziliaanse kerk, voor Jezus en Jair Bolsonaro

Evangelische jongeren in gebed in een kerk in de Braziliaanse stad Salvador. Beeld Nicola Zolin

De grote evenementenhal stroomt vol met mensen, mooie jonge mensen, de meeste zwart en bruin, tieners en twintigers. Ik ben in Salvador in het noordoosten van Brazilië. De bezoekers zijn opgewonden, dit wordt een geweldige avond. Ook ik voel een lichte euforie terwijl ik tussen de stoelen door wandel. Ik had wel redelijk wat mensen verwacht bij Jongeren voor Brazilië, een politiek-religieus evenement, maar dit zijn een paar duizend jongeren bij elkaar.

De vrolijke spanning stijgt terwijl we wachten op de mis. Dan komt de eerste spreker het podium op. We zijn hier in de eerste plaats bijeen om onze stad in handen te geven van Jezus, zegt hij. ‘Jezus! Jezus! Jezus!’, klinkt het. Het meisje met de zwarte krullen naast mij pakt mijn hand, even later volgt ook de buurvrouw aan mijn andere kant. Ik ging tussen het publiek zitten, want ik wilde mensen spreken. Nu ben ik onderdeel.

Tijdens de preek vormen we een ketting van wiegende mensen. Ik wieg wat minder dan de rest, maar mijn armen bewegen mee. De jongen op het podium bezweert ons dat de Heilige Geest tot ons komt. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten om me samen met deze menigte over te geven aan een hogere macht. Ik doe het niet.

Collectief bruisen

Vijftien jaar geleden studeerde ik antropologie in Amsterdam. We leerden over de socioloog Durkheim en diens concept van collectieve effervescence – gezamenlijk bruisen, zelfbegoocheling eigenlijk. In het ritueel wordt de religie geboren, beweerde de Franse denker: de groep, de ineengeslagen handen, duizenden breinen waarin zich dezelfde gedachte vormt. Vandaar die euforie. De spirituele ervaring ontstaat in het samenzijn. Mattheüs 18:20: ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden’.

Richtte de energie zich eerst naar binnen, de zwarte zanger Marcelo Bonifácio laat haar nu ontsnappen de ruimte in. ‘In vrijheid dans en spring ik voor de Here God’, zingt hij. De drummer slaat een stevige beat. De liedtekst verschijnt boven in het grote scherm. Om mij heen springt en danst het publiek. Ik maak aantekeningen in mijn boekje om te legitimeren dat mijn voeten op de grond blijven.

Al zou ik het wel willen – net als de rest even opgetild worden. Maar als journalist probeer ik elke ervaring te ontleden. Ik trek de onderdelen uit elkaar om te laten zien waaruit het geheel is opgebouwd. De Heilige (of anderszins) Geest vervliegt doorgaans in dat proces. Mijn kortstondige ontroering komt niet in de buurt van de extase van de jongeren.

Afrikaanse slaafgemaakten

Momenteel lees ik een boek over de geschiedenis van Brazilië. Hierin wordt beschreven hoe in de Portugese kolonie de jezuïtische missionarissen zich verzetten tegen het tot slaaf maken van de bekeerde inheemse bevolking, wat desondanks gebeurde. De kerk had echter geen moeite met Afrikaanse slaafgemaakten, ook al waren ze gedoopt. Zij werden massaal gedwongen te werken op de suikerplantages hier in het noordoosten. Hun nazaten staan in deze zaal.

De jongeren zijn lid van een op Amerikaanse leest geschoeide evangelische beweging. De evangélicos ervaren een persoonlijke relatie met Jezus. De pastors die hun het evangelie uitleggen, brengen hun conservatieve waarden bij over seks, huwelijk, familie. Diezelfde pastors geven ook stemadvies: Jair Bolsonaro. In deze zaal is de extreem-rechtse president de enige die het land kan behoeden voor zijn linkse tegenstander, de ‘rode duivel Lula’. Volstrekt logisch, vindt de 23-jarige Sara met de zwarte krulletjes naast me. Het duizelt me. Is dit nu effervescence?