Coldcaseteam concludeert na drie jaar onderzoek dat ontlastend bewijs in Deventer moordzaak is achtergehouden

De zendmast in Deventer waarmee de telefoon van Ernst Louwes verbinding legde. Volgens de politie in bewijs dat hij ten tijde van de moord in Deventer was. Nu blijkt dat het toch mogelijk is dat de zendmast van verder weg werd aangestraald, zoals Louwes beweert. Beeld Pauline Niks

Dat concluderen drie forensisch-rechercheurs van de politie Amsterdam na drie jaar onderzoek. Deze leden van het coldcaseteam verrichtten hun onderzoek in opdracht van Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Aben toetst sinds 2014 (nadat het ‘novum-criterium’ voor afgesloten strafzaken was verruimd) of er gronden zijn voor herziening van de Deventer moordzaak. Het is uitzonderlijk dat een rechercheonderzoek helemaal opnieuw wordt doorgelicht nadat een strafzaak al is gesloten.

De Deventer moordzaak is een van de langstlopende en meest omstreden Nederlandse strafprocessen. Na een vrijspraak in 2000 werd fiscaal jurist Ernest Louwes in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn cliënt Jacqueline Wittenberg in 1999. Dit proces moest worden overgedaan toen bleek dat rechercheurs hadden gefraudeerd met processen-verbaal en de geurhondenproef.

In 2004 werd Louwes opnieuw veroordeeld op ‘verbetering van gronden’: volgens een NFI-medewerker was zijn dna door geweld op de blouse van zijn cliënt gekomen. Bovendien had zijn mobiele telefoon kort voor de moord een telefoonmast aangestraald in Deventer, waar het slachtoffer in haar woonhuis dood was aangetroffen.

Politie zegt nu zelf dat het onderzoek niet goed is gedaan

Louwes heeft de moord altijd ontkend. Hij heeft 9 van de 12 jaar vastgezeten en strijdt sindsdien voor eerherstel.

Nadat advocaat-generaal Aben in 2014 de zaak opnieuw onderzocht, kwamen geregeld ontlastende feiten aan het licht. Die werden steeds gerapporteerd door dna- of telecomdeskundigen, lijkschouwers en wetenschappers van de TU Delft en het onderzoeksinstituut TNO.

Nu is het de politie zelf die constateert dat het recherchewerk in de Deventer moordzaak niet goed is uitgevoerd. ‘Het was niet onze onderzoeksopdracht om conclusies te trekken over de verwijtbaarheid van de twijfelpunten en omissies in het toenmalige rechercheonderzoek’, benadrukken de onderzoekers. Hun rapport, dat in handen is van de Volkskrant, geeft ook geen antwoord op de vraag of Louwes wel of niet de dader is. Wel noemen zij nieuwe feiten ‘ontlastend’. Hun conclusies raken direct aan beide gronden waarop Louwes is veroordeeld.

Het coldcaseteam onderzocht het forensisch-technisch onderzoek van de recherche, en vergeleek het onderzoeksdossier van de politie met het procesdossier dat de rechters onder ogen kregen. Tussen die twee worden ernstige verschillen geconstateerd.

Aanwijzingen die Louwes zouden ontlasten zijn weggelaten uit het procesdossier

Het opmerkelijkst is het verslag van de rechercheurs die destijds de route hebben nagereden waarvan Louwes zegt dat hij die reed op de avond van de moord – vanuit Utrecht rechtstreeks naar huis. Tijdens die rit belde hij zijn cliënt Wittenberg, die hij ’s ochtends in Deventer had bezocht. Naar eigen zeggen telefoneerde hij vanaf de A28 tussen Harderwijk en ’t Harde.

Het hof achtte dat in 2004 ‘niet aannemelijk’, omdat Louwes’ mobiele telefoon een mast aanstraalde in Deventer – zo’n 25 à 30 kilometer buiten de route die Louwes beweerde te hebben genomen. Die afstand was volgens het hof te groot om een mast te kunnen aanstralen. Conclusie was dat Louwes loog en wel in Deventer moest zijn geweest.

Nu blijkt dat de mobiele telefoons van de rechercheurs die de route nareden masten aanstraalden die nog veel verder stonden dan die in Deventer, op afstanden van respectievelijk 108 en 61 kilometer. Maar de originele lijst waarop de aangestraalde masten staan, is buiten het procesdossier gehouden. De verder weg gelegen masten, die ontlastend zouden zijn voor Louwes, zijn weggelaten uit de processen-verbaal over die nagereden routes.

Op basis van deze vondst concludeert het coldcaseteam dat de verklaring van Louwes over zijn alibi niet alleen past bij de uitzonderlijke weersomstandigheden op de avond van de moord die het mogelijk maakten dat verder weg gelegen masten werden aangestraald, maar ook ‘binnen de afstand van normale aanstraling’.

Met de blouse, een cruciaal bewijsstuk, is onzorgvuldig omgesprongen

Daarnaast ontdekten de onderzoekers ‘discrepanties’ in foto’s die zijn gemaakt van de blouse van het slachtoffer op de plaats delict, in het mortuarium en tijdens de sectie in het Gerechtelijk Laboratorium. Zo werden knoopjes van de blouse geopend toen dat nog niet mocht, zijn op latere foto’s bloedsporen te zien die er op de plaats delict nog niet op zaten, en schrijft het Gerechtelijk Laboratorium dat de blouse bij aanlevering was ‘gekreukeld’; hoewel hiervan op de foto’s geen sprake is.

Dat wordt mogelijk verklaard doordat de blouse tweemaal onverzegeld werd getransporteerd voordat het kledingstuk – ‘ruim vier weken later’ – naar het Gerechtelijk Laboratorium werd gebracht. Pas drie jaar later werd de blouse op dna-sporen onderzocht.

Ernst Louwes in 2003 bij de behandeling van verzoek tot herziening door de Hoge Raad in Den Haag. Beeld ANP

Deze omgang met bewijsmateriaal is ‘zeer onwenselijk’, stellen de onderzoekers. Door verkeerd gebruik ‘kunnen sporen verloren gaan, stempelen of verplaatst worden zonder dat dit is veroorzaakt door het delict’. Als bewijsstuk heeft de blouse volgens hen weinig waarde. De blouse was een cruciaal bewijsstuk onder Louwes’ veroordeling.

Tunnelvisie bij de recherche zou onder meer blijken uit het feit dat ‘onvoldoende is gereconstrueerd wat de toedracht was van het delict’. Volgens het coldcaseteam is het slachtoffer niet met handen gewurgd, zoals steeds is aangenomen, maar verwurgd met een koord, mogelijk met het hengsel van een tas die op de plaats delict wel werd gefotografeerd maar nooit werd veiliggesteld. Daarnaast zijn onder meer vezel- , haar- en vochtsporen, de sifon in de keuken en andere kleding dan de blouse niet nader onderzocht. Uit handgeschreven notities blijkt dat het Gerechtelijk Laboratorium vier suggesties deed voor vervolgonderzoeken die nooit zijn uitgevoerd.

Advocaat van Louwes gaat een herzieningsaanvraag indienen

Met dit rapport heeft advocaat-generaal Aben zijn langjarig onderzoek afgesloten. Het is bij dit soort onderzoeken aan de veroordeelde om op basis van de resultaten een herzieningsaanvraag in te dienen. Aben ziet ‘geen aanleiding om van deze gebruikelijke gang van zaken af te wijken’ en heeft de bevindingen overgedragen aan Louwes’ advocaat Geert-Jan Knoops.

Die zal, mede op basis van dit rapport, een herzieningsverzoek indienen bij de Hoge Raad. ‘Dit is een novum’, zegt Knoops over de achtergehouden telecomgegevens. ‘Als de rechters dit hadden geweten, waren ze zeker tot een ander oordeel gekomen. Het kan niet anders dan dat deze gegevens destijds bewust zijn achtergehouden. Dit past in het patroon van onbetrouwbaarheden in meerdere processen-verbaal van de recherche en de eerder vastgestelde fraude met de geurhondenproef.’

Aben zal bij een herzieningsverzoek advies geven aan de Hoge Raad. Hij acht het ‘procedureel niet juist om hierop vooruit te lopen’.