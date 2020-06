Coffeeshopbaas Van Laarhoven blijft vastzitten

Frans van Laarhoven (broer van Johan van Laarhoven) en de advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops half januari bij de rechtbank van Den Haag voor een kort geding over vrijlating van de voormalige Tilburgse coffeeshophouder. Dat verzoek is nu afgewezen. Beeld ANP

Van Laarhoven zit in Nederland het restant van zijn straf uit die hij in Thailand kreeg opgelegd wegens het witwassen van drugsgeld. Hij woonde in Thailand nadat hij in Nederland miljoenen had verdiend met verschillende coffeeshops.

Van Laarhoven werd in Thailand veroordeeld tot een straf van 20 jaar, nadat de Nederlandse justitie bij de Thaise collega’s hadden aangedrongen op een onderzoek naar hem. Van de straf zat hij 5,5 jaar uit voor hij in januari dit jaar naar Nederland kwam om het restant uit te zitten, tot augustus volgend jaar.

Van Laarhoven werd naar Nederland gestuurd na inspanning van minister Grapperhaus van Justitie. Die deed dit na een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman waarin stond dat de coffeeshopbaas door onzorgvuldig handelen van het Nederlandse ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie in Thailand vast was komen te zitten.

Het gerechtshof oordeelt nu dat Van Laarhoven vast blijft zitten en dat het handelen van het Openbaar Ministerie niet onrechtmatig was, ondanks het kritische rapport van de Nationale Ombudsman. Ook hoeft de staat Van Laarhoven niet vrij te laten gedurende de behandeling van zijn gratieverzoek, dat nog loopt.