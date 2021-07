Code rood in Zuid-Limburg vanwege zware regenval: hoe extreem is dit en komt het door klimaatverandering?

Het is al dagen noodweer in onze zuidelijkste provincie. Het KNMI heeft woensdag zelfs het weeralarm code rood afgekondigd vanwege de hevige hoosbuien. Hoe lang houdt de regen nog aan? En zijn ze een gevolg van klimaatverandering?

Hoe extreem is de weersituatie in Limburg?

Extreem. Vooral de regio Parkstad (Heerlen-Kerkrade) en het Heuvelland zijn zwaar getroffen door de wateroverlast, die al twee dagen aanhoudt. Kelders en benedenverdiepingen van huizen en bedrijven zijn ondergelopen, straten en tuinen staan blank, er kon zelfs op de snelweg A79 gejetskied worden.

Putdeksels kwamen op diverse plekken omhoog. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg adviseerde bewoners om ‘niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is’. Een bewoner die al 22 jaar in Heerlen woont, vertelde aan de regionale omroep L1 zoveel wateroverlast ‘nog nooit eerder’ te hebben gezien.

Een waterbuffer in Hoensbroek (bedoeld om water vast te houden) dreigde woensdagmiddag over te stromen, waardoor huizen in de buurt gevaar liepen. ‘Zoek een veilige plek in huis’, adviseerde de veiligheidsregio aan de bewoners. ‘Sluit gas en elektriciteit af. Daarmee voorkom je brand of kortsluiting.’

Omdat op verschillende plaatsen de veiligheid in het geding was, schakelde de veiligheidsregio in de loop van de middag L1 in als ‘calamiteitenzender’. Op de radio wordt elk kwartier een update gegeven over de ontwikkelingen.

Eerder werden de eigenaren van een bed & breakfast in een historische watermolen in Heerlen, die onderaan een heuvel ligt, zo verrast door het wassende water dat ze zich zwemmend in veiligheid moesten brengen. Een gast moest door de brandweer worden gered.

Bij Schin op Geul brak de watermassa eveneens door de aarden wal van een waterbuffer heen, waardoor een extra plens water naar beneden kwam. De eetzaal van een hotel langs de Geul liep tijdens het diner razendsnel onder water.

Rijkswaterstaat riep bewoners woensdag op niet in de buurt van beken te komen, die door de hevige regenval van het ene op het andere moment in kolkende watermassa’s konden veranderen. Ook werd de recreatievaart op de Maas ontraden. Een manege in Geleen moest negentig paarden in veiligheid brengen omdat de stallen onder water dreigden te lopen.

De brandweer hield vooral de situatie langs de Geul en de Gulp nauwlettend in de gaten. Een camping langs de Geul werd ontruimd toen de beek buiten haar oevers dreigde te treden. De campinggasten werden met taxibusjes weggebracht.

Wat zijn de vooruitzichten?

Het KNMI heeft woensdag rond 18.00 uur een weeralarm (code rood) afgegeven voor Zuid-Limburg, vanwege de hevige regen. In deze situatie kunnen schade en gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast, meldt het KNMI. Er kan nog 30 tot 50 millimeter regen bijvallen.

Er worden ook donderdag nog flinke hoosbuien verwacht in het al door en door natte gebied. ‘Alles is al verzadigd, dus er kan weinig meer bij’, constateerde brandweerwoordvoerder Leon Eummelen. Pas vanaf vrijdag worden droge dagen verwacht.

In de Ardennen stonden de rivieren woensdag ‘op rood’, oftewel op het punt om buiten hun oevers te treden. Ook dat water komt allemaal naar Limburg toe. Diverse gemeenten deelden woensdag zandzakken uit aan hun bewoners.

Ook stroomafwaarts, bij Roermond, dreigen de uiterwaarden onder water te lopen. Rijkswaterstaat adviseerde ‘recreanten die daar tentjes hebben staan of boeren die er vee hebben grazen op tijd maatregelen te nemen’.

Bij Heerlen is de A79 door de zware regen ondergelopen. Beeld Marcel van Hoorn / ANP

Hoe uitzonderlijk zijn deze weersomstandigheden?

Volgens Weeronline valt er deze dagen in de Limburgse heuvels 100 tot 150 millimeter, en lokaal zelfs nog meer. Dat is ongeveer twee keer zoveel als er gemiddeld genomen in de hele maand juli valt. Op sommige plekken viel al meer dan 50 millimeter binnen een uur, iets dat volgens het KNMI per locatie in Nederland ongeveer eens per eeuw voorkomt.

‘Vooral dat het zo lang achter elkaar blijft regenen, is heel bijzonder’, zegt Peter Siegmund, klimaatwetenschapper bij het KNMI. Meestal trekken zware buien relatief snel over het land, maar in dit geval blijven ze een dag of drie op één plek hangen. Dit is te wijten aan een lagedrukgebied boven het gebied dat maar niet van wijken weet. In dit lagedrukgebied stijgt warme, vochtige lucht op. Tijdens het opstijgen koelt de lucht af, en koelere lucht kan minder vocht bevatten. Hierdoor condenseert het water als wolken die vervolgens neerslaan als regen.

Komt dit door klimaatverandering?

Extreme weersituaties bestonden al voordat door de mens veroorzaakte klimaatverandering een probleem werd, en ook van de Limburgse buien is niet zomaar vast te stellen of ze zonder klimaatverandering minder heftig waren geweest. Maar de kans op dit soort extreme regenval neemt door de klimaatverandering wel toe, zegt Siegmund.

Een belangrijke reden hiervoor is dat warmere lucht meer vocht kan bevatten, waardoor er ook meer regen uit kan vallen. Volgens het KNMI gaat het om 7 procent meer vocht per graad opwarming. Gemiddeld genomen is het aantal dagen met meer dan 50 millimeter neerslag op een weerstation de laatste vijftig jaar bijna verdubbeld, aldus het meteorologisch instituut. Die stijgende lijn zet zich naar verwachting door.

Werd het in Nederland niet juist droger door klimaatverandering?

Dat klopt. Vorig jaar concludeerden de Universiteit Utrecht en het KNMI dat het in de binnenlanden van Nederland, waaronder Limburg, de laatste zeventig jaar droger is geworden. Aan de kust viel juist meer regen. Droge zomers, zoals vorig jaar, zullen zich steeds vaker voordoen, verwachten de onderzoekers op basis van klimaatmodellen.

‘Het heeft iets paradoxaals’, zegt Siegmund over het feit dat er desondanks meer regenval uit buien wordt verwacht. ‘Maar het is ook logisch.’ Die extra neerslag die in korte tijd in een klein gebied op de grond valt, wordt aan een veel groter gebied via verdamping aan de grond onttrokken, legt hij uit. Hierdoor kan het gemiddeld droger worden, met nadelige gevolgen voor de natuur en de landbouw, terwijl het bij de incidentele buien harder regent.