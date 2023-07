Code rood in noordwesten wegens zware windstoten: waarschuwing voor verkeershinder, vliegverkeer Schiphol zeer beperkt

Auto’s rijden langzaam op de snelweg door hevige regenval. Beeld ANP

Aanvankelijk ging het KNMI nog uit van code oranje in de kustgebieden, maar kort voor 08.00 uur schroefde het weerinstituut dat voor Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeer op naar code rood. In Zuid-Holland is code oranje van kracht, en vanaf later in de ochtend ook in Overijssel, Drenthe, Groningen en de Wadden. In de rest van het land geldt code geel.

In het gebied waar code rood van kracht is, raadt Rijkswaterstaat automobilisten aan om hun reis waar mogelijk uit te stellen. Daarnaast is het onverstandig om met een caravan of aanhanger de weg op te gaan. Ook elders moeten weggebruikers extra alert zijn, bijvoorbeeld omdat er takken op de weg terecht kunnen komen.

Vanwege de storm legt de NS vanaf half negen het treinverkeer stil in Noord-Holland en Flevoland. Vanaf half tien valt ook het treinverkeer rond Amersfoort en Zwolle weg. De NS-reisplanner wordt nog bijgewerkt en bevat mogelijk onjuiste informatie.

Door het verwachte slechte weer zijn er tussen 09.00 en 15.00 uur ‘ernstige beperkingen voor luchtvaartmaatschappen om te landen en te vertrekken’, aldus een woordvoerster van Schiphol. ‘Dat betekent dat er tussen die tijden geen of nauwelijks vliegverkeer mogelijk is.’

Het gevolg is dat er annuleringen en vertragingen zijn, voor zowel aankomende als vertrekkende vluchten. Hoeveel vluchten worden getroffen, is nog onbekend. ‘Dit hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden’, aldus Schiphol.

Luchtvaartmaatschappij KLM moet meer dan 200 vluchten schrappen en zegt gedupeerde passagiers te zullen omboeken. EasyJet verwacht verstoringen, maar zegt de ‘precieze impact’ nog te bekijken. Transavia kon dinsdagavond nog niets zeggen over vertragingen over annuleringen.

KNMI verwacht in het begin van de ochtend zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en het IJsselmeergebied. Vooral aan de kust en in het IJsselmeergebied kunnen die plaatselijk nog zwaarder zijn. Het Waddengebied en de vier noordelijke provincies krijgen vanaf het einde van de ochtend met dit soort windsnelheden te maken.

Door de extreme weersomstandigheden kan schade en gevaar ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Zeker omdat het hard waait tijdens de ochtendspits, bestaat er kans op verkeershinder. Kampeerders aan de kust of op de Waddeneilanden moeten rekening houden met zware windstoten.

In de provincies waar code geel geldt, komen woensdagochtend en -middag zware windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. In Zuid-Holland neemt de wind aan het einde van de ochtend af, op andere plekken in het land gebeurt dit halverwege de middag.

Of er sprake zal zijn van een officiële storm moet nog blijken. Het KNMI spreekt van een officiële storm als een uurgemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 kilometer per uur wordt gemeten. In 2020 gebeurde dit voor het laatst in de zomer, tijdens storm Francis.