Code oranje wegens zware windstoten: waarschuwing voor verkeershinder, vliegverkeer Schiphol zeer beperkt

De securitycheck op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Het KNMI geeft woensdag vanaf 08.00 uur code oranje af in een groot deel van het land vanwege zware windstoten. De weerwaarschuwing geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, het IJsselmeer, de Wadden, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor de rest van het land is code geel van kracht.

Door het verwachte slechte weer zijn er tussen 09.00 en 15.00 uur ‘ernstige beperkingen voor luchtvaartmaatschappen om te landen en te vertrekken’, aldus een woordvoerster van Schiphol. ‘Dat betekent dat er tussen die tijden geen of nauwelijks vliegverkeer mogelijk is.’

Het gevolg is dat er annuleringen en vertragingen zijn, voor zowel aankomende als vertrekkende vluchten. Hoeveel vluchten worden getroffen, is nog onbekend. ‘Dit hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden’, aldus Schiphol.

Luchtvaartmaatschappij KLM moet meer dan 200 vluchten schrappen en zegt gedupeerde passagiers te zullen omboeken. EasyJet verwacht verstoringen, maar zegt de ‘precieze impact’ nog te bekijken. Transavia kon dinsdagavond nog niets zeggen over vertragingen over annuleringen.

Het gebied met zware regen en wind verplaatst zich gedurende de ochtend en de middag van het zuidwesten naar het noordoosten. Het KNMI verwacht windstoten van 75 tot 90 km/uur, met uitschieters tot 100 kilometer per uur. Hierdoor kunnen boomtakken afbreken, dakpannen losschieten en tuinmeubelen wegvliegen. Omdat bomen momenteel in blad staan, heeft de wind extra grip. De harde wind gaat gepaard met stevige regenval.

Zeker omdat het hard waait tijdens de ochtendspits, bestaat er kans op verkeershinder. Kampeerders aan de kust of op de Waddeneilanden moeten rekening houden met zware windstoten.

Of er sprake zal zijn van een officiële storm moet nog blijken. Het KNMI spreekt van een officiële storm als een uurgemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 kilometer per uur wordt gemeten. In 2020 gebeurde dit voor het laatst in de zomer, tijdens storm Francis. Doorgaans krijgen alleen stormen waarvoor het meteorologische instituut code oranje afgeeft een naam, vandaar dat dit in dit geval niet is gebeurd.