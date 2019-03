Code geel vanwege harde wind: KLM schrapt vluchten, verkeer chaotisch en carnavalsoptochten in gevaar

In het hele land kunnen er zware windstoten voorkomen tot 90 kilometer per uur, en vallen er verspreid fikse regenbuien. Hierdoor stond het op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht vanmorgen bij Vinkeveen al vroeg vast, omdat een vrachtwagen zijn lading had verloren. Op de A4 hing bij de Beneluxtunnel een matrixbord los. De tunnel is inmiddels weer vrijgegeven. Op de A29 zijn bomen de weg op gewaaid, en een trailer heeft vanmorgen zijn dak verloren op de A27 bij Hank. Hierdoor is er een flinke file ontstaan in de richting van Breda.

De KLM schrapt maandag tientallen vluchten vanwege de harde wind. Het gaat voornamelijk om vluchten naar Europese bestemmingen. Schiphol adviseert reizigers de status van hun vlucht vooraf te checken.

De waarschuwing van het KNMI geldt in Zeeland tot 10 uur vanmorgen, en in Friesland en Groningen tot 15.00 uur vanmiddag. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af.

Goedemorgen! Een pittige buienlijn trekt over het land, verspreid met kans op zware windstoten en hagel.



Vanmiddag is het rustiger, maar helemaal droog wordt het niet:https://t.co/f3tF2dieNB pic.twitter.com/RFxsrWinTM Weerplaza.nl

Ook op het spoor zijn er problemen. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er tot ongeveer 08.30 uur geen treinen op de Hogesnelheidslijn. Tussen Roosendaal en Dordrecht rijden er geen Sprinters door een voorwerp in de bovenleiding. Dit duurt tot vanmiddag.

Carnavalsoptochten

Door de harde wind is het ook niet zeker of de carnavalsoptochten die voor vanmiddag gepland staan, kunnen doorgaan. Organisatoren in onder andere Breda en Den Bosch houden de weersomstandigheden in de gaten, en hakken de knoop in de loop van de ochtend door.

Drie jaar geleden moesten de optochten in beide steden ook worden afgeblazen vanwege de harde wind.