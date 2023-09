Coco Gauff (19) maakt belofte waar en wint op US Open voor thuispubliek eerste grandslamtitel

De Amerikaanse Coco Gauff in tranen op de baan van het Arthur Ashe Stadium na het beslissende punt in de finale van de US Open tegen de Belarussische Aryna Sabalenka. Beeld AP

Gauff kon na haar winnende punt niet stoppen met huilen, van vreugde en ongeloof. De tiener (19) uit Florida zakte naar de grond, krabbelde op en viel op de tribune in de armen van haar familie en coaches. Biddend wachtte ze daarna op haar bankje op de trofee.

Gauff is bij de US Open de eerste Amerikaanse kampioene sinds 2017, toen Sloane Stephens de titel won. Ook was ze de eerste tiener in de finale van de US Open sinds Serena Williams in 2001. Een verschil: Williams verloor toen, van haar zus Venus.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

‘Ik weet nog hoe mijn vader me vroeger hier mee naartoe nam om Serena en Venus te zien spelen’, zei Gauff bij de prijsuitreiking. ‘Het is geweldig om nu op dit podium te staan.’ In Florida werd ze als kind opgeleid op dezelfde tennisschool als haar twee idolen.

Kanonskogels

In de finale tegen Sabalenka werd Gauff in eerste instantie nog overweldigd door de krachtige forehands van de Belarussische, maar naarmate de partij vorderde vond de publiekslieveling een antwoord. Ze dreef Sabalenka tot wanhoop en slordigheden door de kanonskogels vanuit elke uithoek van de baan terug te kaatsen. Gauff staat bekend om haar uithoudingsvermogen en taaie verdediging.

In de tweede en derde set begon Sabalenka, vaak uit de tent gelokt door hogere, zachtere slagen van Gauff, steeds meer van haar projectielen tegen de netrand of ver over de achterlijn te slaan. De Belarussische bleef hameren, maar schade richtte ze niet meer aan. Gauff had de code gekraakt.

In New York won de Amerikaanse haar eerste grandslamtitel, geholpen door het thuispubliek dat onder het gesloten dak van het Arthur Ashe Stadium op momenten een enorm kabaal veroorzaakte. In Parijs was ze vorig jaar dichtbij, met een finaleplek op Roland Garros.

Dat ze toen kansloos verloor van Iga Swiatek had haar pijn gedaan, vertelde Gauff op het podium. Dit jaar ging de knop om na haar uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon, waarna ze ging werken met de ervaren succescoach Brad Gilbert. In het Amerikaanse hardcourtseizoen verloor Gauff deze zomer slechts eenmaal en won ze, de finale van zaterdag meegerekend, achttien partijen.

Critici

In aanloop naar de US Open schreef ze de belangrijke WTA-toernooien van Washington en Cincinnati op haar naam. ‘Veel mensen dachten dat het daarbij zou blijven’, haalde Gauff na haar winst uit naar critici die aan haar bleven twijfelen, al werd niet duidelijk om wie het precies ging. ‘Jullie dachten water op mijn vuur te gooien, maar het was benzine.’

De jongste winnaar van de US Open is Gauff niet. In 1979 won de Amerikaanse Tracy Austin het toernooi op haar zestiende. Wel stond Gauff al op haar dertiende in de juniorenfinale van de US Open.

Twee jaar later liet ze voor het eerst van zich horen op het hoogste niveau, toen ze op Wimbledon de vierde ronde haalde en onder meer haar idool Venus Williams versloeg. Daarna stokte haar ontwikkeling, totdat ze deze zomer vlam vatte.

Door haar winst in New York stijgt de Amerikaanse naar de derde plek van de WTA-ranking. Sabalenka kan zich troosten met het feit dat ze vanaf maandag lijstaanvoerder is.