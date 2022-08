Cocaïne op weg naar Nederland trekt een spoor van geweld door Antwerpen

Belgische douanebeambten zoeken naar drugs in een scheepscontainer in de haven van Antwerpen, samen met Rotterdam toegangspoort tot Europa voor cocaïne uit Latijns-Amerika. Beeld François Walschaerts / AFP

Narcoterrorisme, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Telkens weer wordt Antwerpen de afgelopen weken opgeschrikt: de ene keer is er een explosie bij een woning, de andere keer zakt een bloedende man op een plein in elkaar, of wordt er iemand bij zijn voordeur neergeschoten. Al meer dan twintig aanslagen zijn er deze zomer in de stad gepleegd. In dat verband valt het woord narcoterrorisme steeds vaker. Dinsdag werden vier Nederlanders in Antwerpen gearresteerd. In hun auto werden brandbommen en een vuurwapen gevonden.

Wat is er bijzonder aan dit geweld?

‘We zien vaker geweldsgolven in de stad’, zegt Charlotte Colman, hoogleraar drugsbeleid en criminologie aan de Universiteit van Gent en sinds juli van dit jaar ook nationaal drugscoördinator. ‘Terwijl bendes publiek geweld normaal gesproken proberen te vermijden, omdat het niet goed is voor de handel en de aandacht trekt van de politie.’

Volgens Colman blijft het gissen naar de precieze oorzaak van de huidige golf van geweld, maar het gaat in elk geval ‘altijd om waarschuwingen, intimidatie of afrekeningen’ tussen bendes onderling. Ze verwijst ook, net als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, naar het kraken van de versleutelde berichtendienst Sky ECC vorig jaar maart. Naar aanleiding daarvan zijn tientallen onderzoeken ingesteld en verdwenen er mensen van het toneel, waardoor er gaten vielen in de netwerken. Er moeten dus nieuwe mensen worden geronseld, ook bij de concurrent.

Waarom Antwerpen?

De haven van Antwerpen vormt, samen met die van Rotterdam, de toegangspoort tot Europa voor cocaïne uit Latijns-Amerika. De Antwerpse haven is enorm uitgestrekt, en maar een klein deel van de miljoenen binnenkomende containers wordt gecontroleerd, ook al is daar de laatste jaren wel verbetering in gekomen. De handel groeit in hoog tempo. Onderschepte de politie in 2013 nog 4 duizend kilo coke in de haven, vorig jaar was dat 90 duizend kilo.

Bijna alle cocaïne gaat door naar Nederland. Er wonen in Antwerpen wel een paar families die hun eigen transport opzetten, maar de grote syndicaten zitten in Nederland, van waaruit ze de drugs verder over Europa distribueren.

Hoe gevaarlijk is het geweld?

Vergeleken met Nederland gaat het er in België vreedzaam aan toe. Advocaten en journalisten worden niet bedreigd, er zijn geen hoofden afgesneden, en er worden nauwelijks drugsgerelateerde moorden geteld, terwijl er dat in Nederland 15 tot 30 per jaar zijn.

De vrees is echter dat dat verandert. De chef van de federale gerechtelijke politie, Yve Driesen, ziet het somber in, zei hij tegen Vlaamse media. ‘We zitten in een spiraal, een versnelling van het drugsgerelateerde geweld’, aldus Driesen, en hij verwacht niet dat het zomaar weer afneemt.

Hoe wordt er op het geweld gereageerd?

Politici wijzen momenteel naar elkaar: volgens de Antwerpse burgemeester Bart De Wever moet er op federaal niveau meer gebeuren. Hij pleit voor een Nationale Veiligheidsraad, zoals die er ook tijdens de terreurcrisis in 2016 was. ‘Deze drugscrisis is veel en veel erger’, zei hij dinsdag op de radio. ‘De georganiseerde misdaad heeft gevolgen voor heel België, heel Europa zelfs.’

De federale ministers zien een Nationale Veiligheidsraad echter niet als oplossing. Zij laten weten dat er wordt gewerkt aan een versterking van de federale politie en een update van het Stroomplan, dat de samenwerking tussen verschillende diensten moet regelen.

Maar op de korte termijn?

Volgens nationaal drugscoördinator Colman bestaat er geen oplossing die snel resultaat zal opleveren. ‘Zo werkt het nu eenmaal niet.’ Ze denkt wel dat er op alle niveaus moet worden gewerkt: de federale politie moet worden versterkt, waardoor de pakkans voor criminelen groter wordt, en er zal sneller moeten worden gestraft. ‘Op dit moment is de hele keten onderbemand: het parket, de politie, het justitiële apparaat. Bovendien is er een gebrek aan specialisten, zoals bijvoorbeeld financieel analisten.’

Maar behalve repressie moet er volgens haar ook aandacht zijn voor preventie. ‘Er kan zeker meer worden geïnvesteerd in een sociaal vangnet voor jongeren die bij de bendes terecht kunnen komen.’

Colman vreest dat België zich op een kantelpunt zou kunnen bevinden. ‘Het gaat niet enkel om Antwerpen, de stad die toevallig de pech heeft dat daar die haven ligt. Drugsproblematiek ontwricht uiteindelijk de hele samenleving. Dat is een proces dat langzaam gaat, maar laten we ons realiseren dat we moeten ingrijpen.’