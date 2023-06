Coalitiepartijen zien EU-akkoord als eerste stap op weg naar beperking van asielinstroom

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder spreekt van een cruciale stap: ‘De weg voorwaarts ligt in Europese afspraken’. Beeld ANP / Peter Hilz

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans repte van ‘een positief akkoord voor Nederland na een jarenlange impasse’. De lidstaten hebben sinds 2016 over een ‘migratiepact’ onderhandeld, tot donderdagavond tevergeefs. In het radioprogramma Sven op 1 waarschuwde hij wel ‘dat het probleem hiermee niet acuut is opgelost’. De Europese afspraken ontslaan het kabinet volgens Brekelmans niet van de belofte om ook in Nederland maatregelen te treffen die de instroom van asielzoekers moeten beperken, zoals bilaterale deals met herkomstlanden.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt sprak van ‘ontzettend goed nieuws dat deze doorbraak na jaren er eindelijk is’. CDA-Kamerlid Bart van den Brink noemde het akkoord in talkshow Op1 ‘echt wel een doorbraak’. Volgens hem is een belangrijke stap gezet. ‘Maar er zijn meer stappen nodig. We moeten blijven proberen de buitengrenzen helemaal dicht te krijgen.’ Van den Brink zei dat het noodzakelijk is een definitief einde te maken aan het verdienmodel van de mensensmokkelaars.

Mensenrechten

‘Een cruciale stap’, liet CU-Kamerlid Don Ceder weten. In Met het oog op morgen zei hij ‘dat de weg voorwaarts in Europese afspraken ligt’. Ceder keerde zich afgelopen week tegen het mogelijk opsluiten van alleenstaande minderjarige asielzoekers in de snelle procedure, maar toonde zich verheugd dat dat niet in het akkoord is blijven staan. ‘Ik zal altijd waken dat de mensenrechten niet in het gedrang komen, maar de weg is vrij om de afspraken nu verder uit te werken.’

Linkse en rechtse oppositiepartijen zijn minder positief. PVV-leider Geert Wilders noemde het akkoord een ‘baggerdeal’. Ook van het aangekondigde bezoek van premier Mark Rutte aan de Tunesische president Saied, aanstaande zondag, heeft hij geen verwachtingen. ‘Vage EU-asieldeals en afspraken met onbetrouwbare Arabieren als Tunesië komen niet in de buurt van wat echt moet gebeuren: het sluiten van onze grenzen voor gelukszoekers en criminelen.’

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger toonde zich om andere redenen kritisch. ‘Gezinnen met kinderen worden vastgezet, solidariteit kun je afkopen. Dát is de migratiedeal die met gejuich wordt ontvangen.’ Zij doelde op de mogelijkheid in het akkoord om een afgesproken solidariteitsmechanisme, waarbij asielzoekers die wel de reguliere procedure in mogen over de lidstaten te verdelen, af te kopen voor 20 duizend euro per asielzoeker.