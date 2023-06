Coalitieonderhandelingen Noord-Brabant op laatste moment geklapt vanwege gedwongen stalaanpassingen

De formatie in Noord-Brabant is op het laatste moment vastgelopen. De beoogde coalitie van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA is gestruikeld over de zogeheten stallendeadline.

Die deadline houdt in dat veehouders in Noord-Brabant voor 1 juli 2024 in al hun stallen een emissiearme vloer moeten installeren. De BBB wil met zulke innovaties de stikstofuitstoot terugbrengen, maar ziet niets in een deadline. Linkse partijen willen de deadline alleen loslaten als er andere maatregelen komen. Uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek onlangs dat de stalsystemen de uitstoot in de praktijk niet of nauwelijks terugbrengen. De partijen wilden daar destijds niet op reageren.

Volgens Omroep Brabant was het CDA van plan om vrijdag een motie in te dienen waarin de partij vraagt om de deadline te schrappen. Het onderwerp was voor de BBB een breekpunt in de formatie, en de partij zou van plan zijn geweest om voor de motie te stemmen.

‘BBB kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter geen standhoudt, niet kon voorkomen dat heel Noord-Brabant dit voorjaar op het stikstofslot ging en die praktisch gezien ook onrealistisch en onhaalbaar is terwijl alternatieven voorhanden zijn’, aldus de partij vrijdag in een verklaring.

Het kabinet besloot in november om de uitgifte van natuurvergunningen op basis van emissiearme stallen aan strikte voorwaarden te verbinden. Meerdere rechters hebben zulke vergunningen namelijk ingetrokken omdat het nut van de stallen in de praktijk onvoldoende bewezen is. De stallendeadline is volgens de BBB daarom geen nuttige maatregel meer. De partij wil inzetten op vrijwillige uitkoop van piekbelasters en proefprojecten voor andere maatregelen.

Tijdens een vergadering van Provinciale Staten vrijdagochtend zei BBB-fractievoorzitter John Frenken dat de partijen donderdagavond rond elf uur gezamenlijk tot de conclusie waren gekomen ‘dat we niet verder komen’. ‘Ik begrijp dat dit bij sommigen als een bom binnen kan vallen.’

De BBB schrijft dat ze de handdoek niet in de ring gooit, en dat ze met andere fracties om tafel wil om alsnog een ‘stabiel en breed gedragen college’ te formeren. Volgende week is een extra Statenvergadering ingelast over het onderwerp.

Maandag liet formateur Pieter Verhoeve in een brief aan Provinciale Staten nog weten dat het coalitieakkoord volgende week vermoedelijk gepresenteerd zou worden. Zaterdag zouden de leden van GroenLinks het akkoord zelfs al te zien krijgen om erover te stemmen.

Maarten Albers

