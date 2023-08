Coalitieonderhandelingen Den Haag alweer geklapt, nieuwe gesprekken over college zonder De Mos

Richard de Mos in april na zijn vrijspraak in de corruptiezaak die tegen hem was aangespannen. Beeld Joris van Gennip

Slob maakte dit vrijdagavond bekend in een brief aan de gemeenteraad. Behalve Hart voor Den Haag begonnen VVD, Denk, Partij voor de Dieren, SP en CU/SGP deze week aan verkennende gesprekken.

Afgelopen dinsdag was Slob nog positief, volgens hem voelden de partijen ‘een grote gezamenlijke wens en overtuiging dat de Haagse bestuurscultuur anders moet en dat daar in een dergelijk samenwerkingsverband betekenisvolle stappen in zouden kunnen worden gezet’.

Maar nu is volgens de verkenner gebleken dat er te grote verschillen zijn tussen de partijen op ‘een aantal inhoudelijke onderwerpen’. Ook is er te weinig onderling vertrouwen over ‘de omgang met het hoger beroep dat nog speelt’, verwijzend naar het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft ingesteld tegen de vrijspraak van De Mos van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht.

Negenpartijencoalitie

Slob begint volgende week met het onderzoeken van een college van liefst negen partijen: D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Denk, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie/SGP en de Haagse Stadspartij. Mochten die gesprekken leiden tot een nieuw college, dan staat De Mos dus opnieuw buitenspel.

Een verbolgen De Mos geeft in een reactie op het sociale medium X de schuld aan de Partij voor de Dieren en de SP. De Haagse SP en Partij voor de Dieren zeggen allebei in hun reacties dat De Mos in de gesprekken duidelijk had gemaakt zich niet te willen terugtrekken uit een college indien hij in het hoger beroep alsnog veroordeeld wordt. Daarom waren verdere onderhandelingen voor de partijen onbespreekbaar. De Mos zegt op zijn beurt dat zijn standpunt over de mogelijke gevolgen van het hoger beroep al aan het begin van deze week bekend was.

Stekker uit verkenning! Het hoger beroep blijft als politiek instrument misbruikt worden. SP en PvdD gebruiken, na constructieve gesprekken, de herhaling van mijn vertrekpunt uit openbare gespreksverslagen (!), als smoes om niet te gaan onderhandelen. #koudwatervrees https://t.co/yNIyy0kero pic.twitter.com/tBLsWRthGx — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) 18 augustus 2023

Vrijspraak

Hart voor Den Haag werd bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 opnieuw de grootste partij van de hofstad. Omdat er op dat momenteel nog een strafrechtelijk onderzoek liep naar corruptie door partijleider De Mos en voormalig wethouder van de partij Rachid Guernaoui, was er onder andere partijen in de raad geen animo om een college te vormen met De Mos. VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks vormden uiteindelijk het college.

In april werd De Mos door de rechtbank vrijgesproken van alle verdenkingen van het OM. De VVD wilde vervolgens met Hart voor Den Haag in gesprek over de mogelijke toetreding van de partij tot het college. Omdat PvdA en GroenLinks hiervoor niet te porren waren, trok de VVD zich terug en viel het college.

Het OM maakte in juni bekend in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak van het tweetal van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht.