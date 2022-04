Coalitie zoekt manieren om ruim 20 miljard aan financiële tegenvallers op te vangen

Kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam. Minister Jetten (Klimaat) moet de vier Nederlandse kolencentrales een veel hogere compensatie betalen dan geraamd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dinsdag beginnen de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over de Voorjaarsnota, de tussentijdse herziening van de rijksbegroting. Het is de eerste grote stresstest voor de nog jonge coalitie, want de partijen moeten samen een moeilijke puzzel leggen. De opeenstapeling van miljardentegenvallers aan de uitgavenkant kan de coalitie niet opvangen zonder het regeerakkoord open te breken, vertelt iemand dicht bij de onderhandelingen.

Een van de kwesties waar de coalitie het over eens moet worden, is deze: in hoeverre willen de regeringspartijen tegemoetkomen aan de dure eisen van de Eerste Kamer? De oppositie heeft een meerderheid in de senaat en zet de coalitie daarmee onder druk. De Eerste Kamer wil bijvoorbeeld dat de AOW meestijgt met de verhoging van het minimumloon, wat 2,4 miljard euro per jaar kost. Daarnaast eist de oppositie dat de bezuinigingen op de verpleeghuizen en de jeugdzorg (à raison van in totaal 900 miljoen euro) van tafel gaan. De senaat dreigt de kabinetsplannen anders te torpederen. De coalitiepartijen moeten nu beslissen of ze dat risico willen nemen.

Als ze toegeven aan de politieke druk, vergroten de coalitiefracties het andere probleem dat ze moeten tackelen: de snel oplopende miljardentekorten in de rijksbegroting. De optelsom van de reeks financiële tegenvallers is al bijna 21 miljard euro.

Grootste tegenvallers

De grootste klap is het arrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing. Staatssecretaris Van Rij (Belastingen) zal waarschijnlijk miljoenen vermogende spaarders compenseren voor te veel betaalde Box 3-belasting over de jaren 2017-2022. Dat kan op verschillende manieren, maar de voorkeursvariant van het kabinet kost naar verluidt zo’n 7 miljard euro.

De door de Tweede Kamer afgedwongen extra verhoging van het defensiebudget veroorzaakt een begrotingstekort van ongeveer 5 miljard euro. Het recente koopkrachtreparatiepakket van 2,8 miljard euro heeft het kabinet ook niet helemaal gedekt. Voor een half miljard euro moet de coalitie nog financiering zoeken.

De Europese Unie gaat het kabinet meer kosten dan gedacht. De Nederlandse bijdrage van 1,1 miljard euro aan het Sociaal Klimaatfonds is nog niet in de begroting verwerkt. Het veto dat Polen vorige week uitsprak tegen de invoering van een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting veroorzaakt de nieuwste tegenvaller. De Poolse blokkade scheelt de schatkist zo’n 800 miljoen euro aan al ingeboekte inkomsten.

Een aangekondigde schadepost van 1,3 miljard euro valt waarschijnlijk hoger uit. In eerste instantie rekende Nederland op 6 miljard euro subsidie uit het Europese coronaherstelfonds. Minister Kaag (Financiën) schreef de Tweede Kamer in januari dat dit 4,7 miljard euro wordt. Nederland heeft de coronapandemie in 2020 en 2021 namelijk veel beter doorstaan dan vooraf ingeschat. De subsidie voor EU-landen is gerelateerd aan de economische pijn die een lidstaat tijdens de virusuitbraak heeft geleden.

De recentste inschatting van Kaag is gebaseerd op een economische krimp van 3,8 procent in 2020 en 4 procent economische groei in 2021. Het CBS maakte onlangs bekend dat de Nederlandse economie in 2020 ‘slechts’ 2,9 procent kromp. In 2021 bedroeg de groei niet 4 procent, maar 6,5 procent. Nederland krijgt dus waarschijnlijk minder dan 4,7 miljard euro uit de Brusselse geldpot.

Minister Sigrid Kaag van Financiën. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Vluchtelingen en kolencentrales

Andere substantiële tegenvallers zijn de kosten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen (geraamd op 1 miljard euro voor de komende zes maanden) en de oplopende rentelasten van de Nederlandse staatsschuld (circa 1 miljard per jaar bij het huidige renteniveau).

Minister Jetten (Klimaat) zit met een nog niet gemelde tegenvaller van ongeveer 1,5 miljard euro, omdat hij de vier Nederlandse kolencentrales een veel hogere compensatie moet betalen dan geraamd. De kolencentrales zijn sinds dit jaar gebonden aan een wettelijke productiebeperking, omdat het kabinet de broeikasgasuitstoot snel wil verlagen. De eigenaren van de kolencentrales hebben recht op financiële compensatie voor gemiste inkomsten. De hoogte daarvan is gelinkt aan de extreem hoge gasprijs.

De coalitie staat nu voor de keus of ze het begrotingstekort wegwerkt met bezuinigingen of lastenverzwaringen (zoals een verhoging van de belasting voor vermogenden). De onderhandelende partijen kunnen ook kiezen voor de ‘gemakkelijke’ weg: de staatsschuld laten oplopen in plaats van impopulaire maatregelen nemen. Dat laatste is wellicht extra verleidelijk, omdat de staatsschuld – met dank aan de meevallende economische groei – juist minder hoog is dan voorspeld. Volgens het CBS lag die schuld eind 2021 op 52,1 procent van het bruto binnenlands product, ruim onder de Europese norm van 60 procent.