Coalitie hakt de knoop door: geen compensatie voor gedupeerde spaarders die geen bezwaar maakten

Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij op het Binnenhof. Beeld ANP

Dat bevestigen ingewijden naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Compensatie zou miljarden euro’s kosten en de prioriteiten liggen nu bij het repareren van de koopkracht voor de lagere inkomens. Juridisch komt het kabinet daarmee niet in de problemen, want eerder dit jaar oordeelde de Hoge Raad al dat de niet-bezwaarmakers geen recht hebben op compensatie. Niettemin leefde in een groot deel van de Tweede Kamer de wens om in elk geval voor de ‘kleine spaarders’ nog iets te doen.

De coalitie heeft nu een andere afweging gemaakt: alleen de spaarders die wél bezwaar maakten, kunnen rekenen op compensatie. Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij zal dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het debat over de spaartaks vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. De hoogste Nederlandse rechtbank oordeelde toen dat de Box 3-belasting, ook wel spaartaks genoemd, strijdig is met het Europese recht. Het Nederlandse belastingtarief is gemiddeld namelijk veel hoger dan het rendement dat de belastingplichtige op zijn vermogen kan behalen. In de periode 2017-2020 hebben miljoenen spaarders daardoor te veel belasting betaald.

Grote groep belastingplichtigen belegt niet

Ongeveer 40 procent van alle Box 3-belastingplichtigen heeft alleen spaargeld, terwijl de Belastingdienst er sinds 2017 van uitgaat dat elke Nederlander met meer dan 30.000 euro vermogen minstens eenderde van het belastbare bedrag in aandelen of andere beleggingen aanhoudt, waarop het rendement hoger is. Het vaste belastingtarief in Box 3 lag in 2021 daarom tussen de 1,9 en 5,7 procent, terwijl spaarders 0 procent rendement maakten.

Het arrest verplicht de overheid om de gedupeerden te compenseren, maar in een tweede arrest in mei dit jaar beperkte de Hoge Raad de groepen waarvoor de compensatie moet komen tot twee: de mensen die al bezwaar hadden gemaakt tegen hun aanslag (zo’n 60 duizend) of mensen wier aanslag nog niet vaststond (560 duizend). De Belastingdienst moet deze twee groepen nog dit jaar het teveel aan betaalde belasting over de jaren 2017 tot en met 2020 terugbetalen.

De vraag die nog boven de markt hing, was wat er moest gebeuren met de 2,8 miljoen Nederlanders die geen bezwaar hadden gemaakt tegen hun aanslagen over 2017-2020 en wier aanslagen voor het kerstarrest al definitief vaststonden. Daarover moesten de Tweede Kamer en het kabinet zich buigen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken) zou met zijn hand over het hart kunnen strijken en de compensatie alsnog via een specifieke uitzonderingswet kunnen regelen.

Compensatie zou 7 miljard kosten

Tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2023 hebben de regeringspartijen anders besloten. Compensatie van alle spaarders zou de schatkist 7 miljard euro kosten. Dat geld besteden de partijen liever aan de mensen die in de problemen komen door de hoge inflatie. Daar trekt het kabinet 15 miljard euro voor uit.

Gedeeltelijke compensatie voor een beperkte groep ‘kleine spaarders’ is politiek en juridisch ingewikkeld: als Kamer en kabinet het al eens worden over de groep die er dan recht op heeft, zullen anderen daar naar verwachting weer juridisch bezwaar tegen maken. Daarom begint het kabinet er niet aan.

Het besluit gaat over de spaarders die gedupeerd zijn over de periode 2017-2020. Eerder dit jaar besloot het kabinet wél de belastingaanslag van 1,9 miljoen spaarders over het jaar 2021 te herzien, omdat ook zij te veel belasting betaalden. De meesten kunnen rekenen op een flinke belastingkorting in Box 3. Van de correctie profiteren alle belastingplichtigen die op 1 januari 2021 meer dan 50 duizend euro aan spaargeld en/of (vastgoed)beleggingen bezaten. Die hersteloperatie kost de schatkist eenmalig 3,8 miljard euro.

Intussen werkt Van Rij aan het ontwerp van een nieuwe vermogensaanwasbelasting die het werkelijke rendement belast. Die moet per 2025 van kracht worden.