Coalitie gefrustreerd over opstelling linkse partijen in salderingsdebat

Een boer monteert zonnepanelen op het dak van zijn stal. Beeld Marcel van den Bergh

‘Dit schaadt echt de onderlinge relaties’, zegt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal over ‘het spel’ dat GroenLinks en PvdA in zijn ogen spelen. De twee linkse partijen verrasten vorige week de regeringspartijen door zich te keren tegen het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De coalitie heeft in de Tweede Kamer een meerderheid, maar rekende op steun van de linkse partijen in de Eerste Kamer. Daar dreigt het wetsvoorstel nu te sneuvelen. Het debat wordt donderdag voortgezet.

PvdA en GroenLinks leken bondgenoten van de coalitie, omdat zij in het verleden ook voor afbouw waren. In de doorrekening van hun eigen verkiezingsprogramma’s hebben ze die afbouw ook meegenomen. Nu spreken ze weliswaar van een ‘niet-ideale regeling’ maar ze willen er toch nog niet van af. Afbouwen kan volgens de twee partijen pas als er een garantie is dat er in de toekomst veel panelen gelegd blijven worden. Daarbij benadrukten GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger en partijleider Jesse Klaver de afgelopen dagen dat het kabinet vooral veel meer vaart moet maken met het afschaffen van andere subsidies: die op fossiele energie.

Lucratieve regeling

Dankzij de salderingsregeling kunnen panelenbezitters stroom die zij in de zomer aan het net leveren mogen wegstrepen tegen de stroom die zij in de winter van het net afnemen. Die regeling maakt panelen inmiddels zo lucratief dat ze binnen enkele jaren zijn terugverdiend. Een succes dus, ware het niet dat huishoudens zonder panelen daardoor juist steeds hogere stroomprijzen betalen. Daarnaast neemt salderen de prikkel weg voor mensen om hun eigen opgewekte stroom ook zelf te gebruiken, terwijl dat voor de energietransitie wel beter zou zijn.

Energieminister Rob Jetten (D66) benadrukt dat de prijs en kwaliteit van panelen zich de afgelopen jaren zo hebben ontwikkeld dat die ook zonder salderen een goede investering blijven. En dat het kabinet zeker wil dat ‘zon op het dak blijft lonen’. In het Kamerdebat ging het daar vorige week ook uitvoerig over. Veel partijen vragen om meer garanties over de ‘redelijke vergoeding’ die panelenbezitters in de nieuwe wet krijgen voor de stroom die zij aan het net leveren.

Zo vindt Pieter Omtzigt dat het tarief nooit negatief mag worden en dat er streng kan worden opgetreden wanneer energiebedrijven toch te weinig betalen. CDA’er Bontenbal wil dat vanaf 2025, als met geleidelijke afbouw van salderen zou moeten worden begonnen, een jaarlijkse toets plaatsvindt om te kijken of investeren in panelen nog loont. ‘Zodat we dan direct kunnen bijsturen.’ Daarnaast is hij ‘bereid te kijken hoe we extra kunnen stimuleren dat huishoudens met een laag inkomen en corporaties blijven investeren in zonnepanelen’.

Verontwaardiging

Bontenbal stelt echter vast dat GroenLinks en PvdA tot nog toe niet erg in dit soort aanpassingen geïnteresseerd zijn. ‘Dat valt me echt van ze tegen.’ Ronduit verontwaardigd is hij over het feit dat de partijen fossiele subsidies betrekken in de discussie over salderen. ‘Je moet gewoon elk wetsvoorstel op zijn merites beoordelen. Ik kijk zelf altijd heel inhoudelijk naar voorstellen van Suzanne (Kröger, red.) Dan laat ik mijn steun ook niet afhangen van wat GroenLinks over een ander onderwerp vindt.’

‘Wij vinden dit gewoon een onvoldragen voorstel en dat is een heel inhoudelijk bezwaar’, reageert Kröger. ‘Voor ons is het van belang dat zonnepanelen juist ook op de daken van sociale huurwoningen en koopwoningen van mensen in energiearmoede aantrekkelijk blijven. Ik mis dat plan. En ja, ik koppel het afschaffen van fossiele subsidies daar ook aan. Als je zo’n haast hebt met de lasten eerlijker verdelen, begin daar dan.’