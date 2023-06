Coalitie Den Haag sneuvelt om gesprek met oppositieleider De Mos

Lotte van Basten Batenburg (VVD) tijdens een ingelaste raadsvergadering over de vrijspraak van De Mos en de gevolgen daarvan. Beeld ANP

De partij van De Mos, Hart voor Den Haag, werd in maart vorig jaar bij de gemeenteverkiezingen de grootste partij, maar vanwege een lopende corruptiezaak tegen hem wilden andere partijen niet met hem onderhandelen. In april sprak de rechter De Mos echter vrij. VVD, CDA en D66 waren daarna bereid om weer met De Mos te gaan praten, maar PvdA en GroenLinks verzetten zich daartegen.

De ‘weigering’ van de linkse partijen om De Mos en zijn partij ‘alsnog een eerlijke kans te geven op coalitiedeelname’ is voor de VVD reden om zich terug te trekken, schrijft de partij donderdagavond in een verklaring. PvdA en GroenLinks willen volgens de liberalen doorgaan ‘alsof er niets is gebeurd’. Dat noemt VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg ‘onverteerbaar’.

‘De PvdA vindt het onverantwoordelijk dat de VVD nu kiest voor het einde van de samenwerking met deze coalitie. De stad Den Haag verdient beter dan dit besluit van de VVD’, zegt de partij in een verklaring.

In een poging om de coalitie te redden, sprak voormalig VVD-minister Bruno Bruins de afgelopen tijd met de verschillende partijen. Hij adviseerde vorige week om te praten over toetreding van Hart voor Den Haag tot het college. GroenLinks en PvdA bleven zich echter tegen De Mos’ terugkeer verzetten.

PvdA en GroenLinks hebben de val van het college aan zichzelf te wijten, vindt De Mos. ‘We zijn op oneigenlijke gronden uit het college gezet. Daarna zijn we als winnaar van de verkiezingen op oneigenlijke gronden buiten het college gehouden. Nu hielden ze de deur potdicht, vooral de PvdA.’

Dat de rechtszaak rondom De Mos en diens partijgenoot Rachid Guernaoui nog niet ten einde is, maakte de besprekingen in de Haagse gemeenteraad complex. Het Openbaar Ministerie maakte deze maand bekend in beroep te gaan tegen de gerechtelijke uitspraak over twee van de vier verdenkingen: omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. De Mos zegt dat hij het hoger beroep met vertrouwen tegemoet ziet. ‘Tegenover een klip en klare vrijspraak staat een twijfelend Openbaar Ministerie.’

‘Soms niets te kiezen’

De VVD verwijt de PvdA en GroenLinks dat zij hun eigen belang boven ‘het democratisch belang’ hebben geplaatst. Bij de afgelopen verkiezingen stemden ruim 30 duizend inwoners van Den Haag op De Mos’ partij. ‘Deze onverkwikkelijke rechtszaak heeft de stad bijna vier jaar lang in zijn greep gehad’, zegt Van Basten Batenburg. ‘Soms zijn er in het leven situaties waarin je niets te kiezen hebt, maar alleen het juiste kunt doen.’

Tijdens een debat over de kwestie stelde D66 nog voor om als coalitie met de volledige oppositie te gaan praten, maar daar wilde de VVD niet aan. Aan het eind van het debat kondigde de VVD de val van de coalitie aan.

VVD, CDA en D66 herhaalden na de stemming dat ze bereid zijn met Hart voor Den Haag te onderhandelen over een nieuwe coalitie. Samen zouden ze 27 van de 45 zetels in de raad hebben, ruim genoeg voor een meerderheid. Als de vier partijen een akkoord bereiken, krijgt Den Haag het vierde college in vijf jaar tijd.

De Mos zegt dat hij vrijdag de eerste telefoontjes gaat plegen met de andere fractievoorzitters. Hij hoopt dat Den Haag voor het einde van het reces een nieuw college heeft.