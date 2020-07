COA zet asielzoekers nog steeds onder druk gegevens te delen met opsporingsdiensten

Asielzoekers bij het AZC in Wageningen. Het COA zegt zich niet te herkennen in het beeld asielzoekers onder druk te zetten. Beeld Marcel van den Bergh

Dit meldt Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen (VAJN), op basis van klachten van een van zijn cliënten. Deze asielzoeker had afgelopen dinsdag het zogenoemde ‘rechten- en plichtengesprek’ in een van de asielzoekerscentra. Uit angst voor represailles wil deze cliënt niet dat de locatie hiervan bekend wordt. Zowel locatie als de identiteit van de asielzoeker zijn bij de Volkskrant bekend.

Tijdens dit gesprek werd tegen de asielzoeker onder meer gezegd: ‘U moet dit tekenen’, ‘dit hoort er gewoon bij’, en ‘alle bewoners in dit kamp hebben getekend’. Toen de asielzoeker aangaf dit eerst met de eigen advocaat te willen overleggen, werd gezegd: ‘Dan moet u het alsnog tekenen en later mee naar het kamp nemen.’

Het verzamelen en delen van gevoelige persoonsgegevens, waaronder godsdienst en etniciteit, druist in tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die dit verbiedt, tenzij daarvoor ‘zeer zwaarwegende redenen’ zijn. Die redenen worden niet vermeld op het formulier dat de asielzoeker moet ondertekenen, en ook niet uit de ‘gegevensleveringsovereenkomst’ die het COA hierover al in 2013 met de politie blijkt te hebben gesloten. De asieladvocatenvereniging VAJN was van dit laatste tot vorige week niet op de hoogte.

Beklaagd

VANJ-voorzitter Eikelboom heeft zich over de melding van zijn cliënt bij het COA beklaagd. Specifieke vragen hierover van de Volkskrant beantwoordt het COA tot dusverre niet.

‘Het COA neemt graag contact op met de heer Eikelboom om de klacht te bespreken, wij kennen deze klacht niet’, reageert een woordvoerder. ‘Over individuele dossiers doen wij verder geen uitspraken. Verder wil ik melden dat wij ons absoluut niet herkennen in het beeld dat we asielzoekers onder druk zetten.’

Uit onderzoek van NRC en de Volkskrant blijkt dat het COA al zeven jaar gegevens van asielzoekers met opsporingsdiensten deelt en daarbij de AVG omzeilt. Dit door asielzoekers toestemming te laten verlenen met een formulier dat wordt weggehouden van het dossier dat asieladvocaten krijgen overhandigd.

Nadat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek aankondigde naar deze praktijken, stelde het COA vrijdag 17 juli een onafhankelijk onderzoek in naar het eigen handelen. Tegelijkertijd meldde COA-bestuursvoorzitter Schoenmaker dat het delen van de gegevens ‘wordt opgeschort’. ‘Dat is correct en wordt hierbij nogmaals bevestigd’, meldt de COA-woordvoerder. ‘Er is door het COA of door Schoenmaker niet gezegd dat wij de gegevens niet meer verzamelen.’