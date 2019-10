COA per direct op zoek naar nieuwe opvangplekken voor asielzoekers

Bewoners van een asielzoekerscentrum in Assen. Beeld Harry Cock

Het COA moet volgens de prognose voor het einde van dit jaar 25 duizend asielzoekers opvangen. Dit aantal is nu al bereikt, zegt een woordvoerder. ‘Dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar plaatsen.’ Hoeveel dit er zijn, wordt volgende week pas bekendgemaakt.

De organisatie, verantwoordelijk voor het huisvesten van asielzoekers, heeft azc’s die recentelijk zijn gesloten verzocht de deuren weer te openen. Bestaande azc’s die binnenkort dicht zouden gaan, hebben de vraag gekregen langer open te blijven. Het COA wil niet zeggen om welke locaties het gaat.

Overlast

In Oisterwijk vergadert de raad donderdagavond over de mogelijkheid om het azc, dat voor het einde van dit jaar zou sluiten, langer open te houden. De Brabantse gemeente had afgelopen jaren te kampen met een groep overlastgevende asielzoekers. Deze ‘veiligelanders’, die geen kans maken op een verblijfsvergunning, maar wel de procedure in Nederland mogen afwachten, waren onder meer betrokken bij winkeldiefstallen, opstootjes en woninginbraken.

Nadat het COA maatregelen nam, waaronder het uit elkaar halen van groepen, het aanscherpen van de meldplicht en het uitvoeren van kamercontroles, is het beduidend rustiger. Sindsdien is er weer draagvlak voor het openhouden van het azc, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Er wordt naar gestreefd om hier nog dit jaar een beslissing over te nemen.’

De burgemeester van Westerwolde in Groningen liet vorige week weten niets te voelen voor de heropening van het azc in het naburige Bellingwolde. Volgens hem levert de gemeente met het nabijgelegen Ter Apel, waar het landelijke aanmeldcentrum is gevestigd, al een grote bijdrage aan de asielopvang. Ter Apel heeft de laatste tijd geregeld te maken met overlastgevende asielzoekers. Extra politie-inzet en een speciale buslijn voor asielzoekers moeten zorgen voor verbetering.

Verhoogde instroom

In het derde kwartaal van dit jaar kwamen 5.910 asielzoekers en 1.200 nareizende gezinsleden naar Nederland, zo maakte het CBS donderdag bekend op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat zijn er ruim 700 meer dan in het kwartaal ervoor, maar 300 minder dan in het derde kwartaal van 2018. Het gros komt uit Syrië. Ook het aantal asielzoekers en nareizigers uit Eritrea, Turkije en Algerije nam toe.

De verhoogde instroom is niet de enige reden dat het COA nieuwe opvangplekken moet zoeken. Ook speelt mee dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de opgebouwde achterstanden vanwege de grote instroom in de zomer van 2015 nog niet heeft weggewerkt. Het duurt vaak maanden voordat een procedure start. Al die tijd wachten asielzoekers in opvanglocaties van het COA. Eenmaal een verblijfsvergunning in handen, kunnen asielzoekers niet altijd meteen doorstromen door de krappe woningmarkt.

Het COA baseert het aantal opvangplekken op de prognose die het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt van de verwachte instroom. Die prognose is, vanwege bovengenoemde redenen, nooit helemaal sluitend. Ook kan de instroom fluctueren door onverwachte politieke ontwikkelingen in het buitenland. Vorig jaar oktober zocht het COA in allerijl naar 5.000 snel beschikbare opvangplekken. Er werden toen tijdelijk locaties geopend in Alkmaar en Apeldoorn.