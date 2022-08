COA kocht hotel in Albergen voor bijna 1,5 miljoen euro, eigenaar wil nu toch van deal af

Het hotel dat onderdak moet gaan bieden aan asielzoekers. Beeld Arie Kievit

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bestrijdt de lezing van de eigenaar en heeft vrijdag een kort geding aangespannen om de geplande overdracht op 29 augustus door te laten gaan. De zaak dient maandag om 13.00 uur in Almelo.

De eigenaar heeft het COA per brief laten weten de verkoop te willen annuleren. Volgens de asielopvangorganisatie van de overheid is echter sinds het eerste contact in april duidelijk geweest wat de bedoeling was. ‘De enorme druk op de capaciteit van het COA maakt dat elke plek telt. Het COA heeft daarom een kort geding aangespannen om de koop door te zetten’, meldt het COA vrijdag in een verklaring op Twitter.

Vier dagen na de koop op 12 augustus maakte staatssecretaris voor Asiel, Eric van den Burg (VVD), bekend dat hij voor het eerst onder dwang in een gemeente een azc ging huisvesten. Na bekendmaking van de aankoop gingen bewoners van Albergen, onderdeel van de gemeente Tubbergen, ’s avonds nog uit protest de straat op. De eigenaar is sindsdien niet publiekelijk naar buiten getreden.