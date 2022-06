COA-directeur: ‘Ter Apel laat zien dat de situatie niet meer houdbaar is: niet voor asielzoekers en niet voor onze medewerkers’

Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overbelaste aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

Hoe kon de situatie in Ter Apel het COA weer zo overvallen?

‘Er is te weinig afstemming geweest in deze nieuwe werksituatie met tweehonderd extra asielzoekers op het terrein. Die bewuste nacht hebben we echt ons best gedaan. Maar er ontstond hectiek, met name in de ochtend: er was voedsel, maar niet genoeg. En als je voedsel gaat uitdelen terwijl er niet genoeg is voor iedereen, dan neem je het risico dat er onrust ontstaat. Daarom is ervoor gekozen om eerst aanvullend voedsel en water te regelen.’

Konden kinderen en andere kwetsbare asielzoekers geen voorrang krijgen op het beschikbare voedsel?

‘We geven gezinnen al zoveel mogelijk een voorrangspositie bij plaatsing van mensen in de tenten en de sporthal. Maar we wilden eerst voor voldoende voedsel voor iedereen zorgen om onrust te voorkomen. Kinderen zijn daar immers ook niet bij gebaat.’

Volgens een ooggetuige reageerden beveiligers van het COA erg geagiteerd op asielzoekers. Klopt dat?

Na een diepe zucht: ‘Ter Apel staat al maanden onder druk. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de beveiligingsorganisatie. Die medewerkers zijn enorm betrokken, sommigen werken er al jaren. Ze proberen de rust te bewaken terwijl de spanning toeneemt. En ja, dan gaat het vast eens mis bij de uitvoering, maar zie het als een teken dat de situatie niet meer houdbaar is: niet voor de asielzoekers en niet voor onze medewerkers.

Het Rode Kruis stelt dat er sprake was van een grimmige situatie. Zijn asielzoekers, medewerkers van het COA en het Rode Kruis op enig moment in gevaar geweest?

‘Er was geen enkele aanleiding om de politie in te schakelen, maar je moet voortdurend letten op de veiligheid van medewerkers en een gespannen sfeer voorkomen. Neem de begeleiding van asielzoekers als ze de bussen instappen om naar een andere locatie te gaan. Dat duurt altijd wat langer, omdat er eerst extra toezicht moet zijn. We werken namelijk met mensen die al een tijd onderweg zijn als ze hier aankomen en daardoor onder spanning staan. En soms hebben ze fysieke en psychische klachten waar wij rekening mee moeten houden.’

Staatssecretaris Eric van den Burg (links) en Milo Schoenmaker (rechts) tijdens een bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel in april. Beeld ANP

Hoe gaat het nu?

‘Gisteravond heb ik de locatie bezocht. En wat ik zag, is een bevestiging voor mij dat het zo niet door kan gaan.

‘Inmiddels is de situatie weer onder controle en de sfeer rustig. Vandaag gaan we zien dat asielzoekers weer terugkomen van de noodopvanglocaties in Stadskanaal en Veendam. Ze konden er maar één nacht blijven, dus het blijft puzzelen.

‘Bij de COA-medewerkers is de rek er volledig uit. Dat doet me veel. Er móet op zeer korte termijn perspectief komen.’

Wat hebben jullie nodig van de politiek om dit soort situaties te voorkomen?

‘De staatssecretaris belde ons gisteravond weer om te vragen hoe het nu gaat. Dat waarderen we zeer. Hij doet er oprecht alles aan.

‘We hebben nu een plan voorgelegd om statushouders sneller uit de noodopvang te krijgen. Daarin stellen we voor om de komende tijd een groep van 7.500 statushouders te selecteren die al langer wachten dan de normale wachttijd. Het gaat om mensen die al in het bezit zijn van een bsn-nummer en een vreemdelingenpas. Het zou ons enorm helpen als de veiligheidsregio’s deze groep de komende zes weken onderbrengen in hun gemeenten.

‘We vinden het zelf een heel overzichtelijk voorstel. Het gaat om 1.250 statushouders per week: dat zijn dus wekelijks 3 à 4 mensen per gemeente. Gemeenten met een gebrek aan woningen kunnen dan kijken of tijdelijke opvang in een hotel mogelijk is. We zouden maandag al kunnen beginnen met uitrollen, maar dan moeten de gemeenten wel akkoord gaan.’

Heeft dit plan, na alle andere oplossingen, wél kans van slagen?

‘Mooie oplossingen heb ik niet, maar wel dit alternatief – het enige alternatief eigenlijk. Anders blijft dit doorgaan de komende zomer. We móeten op adem komen.’