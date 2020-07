COA deelt gevoelige gegevens van asielzoekers, zoals religie, met de politie

Het asielzoekerscentrum in Gilze. De COA draagt informatie over asielzoekers over aan de politie, de AP vraagt na of dat volgens de regels gaat. Beeld ANP

Uit de ‘gegevensleverings-overeenkomst’ die het COA en de politie hebben gesloten, blijkt inderdaad dat het COA vrijwel alles over asielzoekers aan de politie verstrekt: nationaliteit, etniciteit, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van herkomst - in totaal zo'n twintig persoonlijke gegevens.

Daarmee krijgt de politie privacygevoelige gegevens van ruim 27 duizend asielzoekers, die worden gebruikt bij onderzoeken naar fraude met verblijfsvergunningen, mensenhandel en terrorisme.

‘We gaan eerst navragen hoe deze instanties de privacy van deze mensen geborgd hebben en of dat voldoet aan de regels’, zegt woordvoerder Caspar Itz van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). ‘De politie en het COA zijn daartoe bij wet verplicht.’

Een COA-woordvoerder stelt dat ‘een heleboel juristen hier’ de gegevensleverings-overeenkomst hebben getoetst aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en dat die overeenkomst ‘AVG-proof’ is. De AVG schrijft echter voor dat zeer privacygevoelige gegevens als etniciteit en godsdienst alleen met zwaarwegende redenen mogen worden verzameld, laat staan uitgewisseld. Die redenen staan niet in de overeenkomst die het COA met de politie heeft gesloten.

In tweede instantie laat de COA-woordvoerder weten dat de juridische grondslag voor het uitwisselen van de gegevens niet ligt in de overeenkomst zelf, maar dat ‘asielzoekers direct bij binnenkomst wordt gevraagd of ze toestemming verlenen voor het delen van die gegevens’ met de politie. De woordvoerder weet niet hoe dit precies in zijn werk gaat - ‘ga er maar vanuit dat dit zodanig is geregeld dat de asielzoeker weet waar het over gaat’.

Op de vraag of het verzoek om toestemming voor het delen van gegevens met de politie weleens door een asielzoeker wordt geweigerd, en zo ja, hoe vaak, antwoordt de woordvoerder dat hij dit niet weet.

De hoogleraren Conny Rijken (Migratierecht) en Bart Custers (Recht en Data Science) noemen deze aanpak in NRC ‘stigmatiserend': ‘Door zonder directe aanleiding de persoonsgegevens van duizenden asielzoekers te delen ontstaat het beeld dat er iets mis is met die groep.’ Custers vreest dat de data-uitwisseling leidt tot tunnelvisie en vooringenomenheid bij de politie: ‘Het onschuldbeginsel wordt overboord gegooid.'

De informatie wordt door het COA verstrekt aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK). Dat is een onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie die is opgericht om criminele trends onder asielzoekers te analyseren, zoals mensenhandel, fraude over een verblijfsvergunning of terrorisme.