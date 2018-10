CO2-uitstoot auto’s moet 40 procent lager, bepaalt Europees Parlement

De CO 2 -uitstoot door auto’s moet de komende tien jaar een stuk verder omlaag dan de Europese Commissie zich heeft voorgenomen. In plaats van een reductie met 30 procent, moeten auto’s in 2030 gemiddeld 40 procent minder CO 2 uitstoten, heeft het Europees Parlement woensdag bepaald.

Autoverkeer richting de Belgische grens op de A67 bij Eindhoven. Foto ANP

De stemming is een nederlaag voor de commissie en de Europese auto-industrie. Die vindt de nu voorgestelde reductie veel te rigoureus en stelt dat daardoor veel banen verloren zullen gaan. De auto-industrie wilde zelf een reductie met 20 procent in 2030. 'Het voorstel van de commissie ging dus al een stuk verder', zegt een woordvoerder van ACEA, de Europese koepel van autofabrikanten. 'Het parlement wil nu het dubbele van wat haalbaar is.'

Europese autobouwers worstelen met dalende verkopen van dieselauto’s als gevolg van het Volkswagenschandaal en worden geconfronteerd met hoge ontwikkelingskosten voor elektrische auto’s en zelfstandig rijdende auto’s. Ook het wereldwijde handelsconflict en strengere uitstootnormen zetten de winsten onder druk. Hierdoor kwamen onder meer BMW en Mercedes al met winstwaarschuwingen.

Het Europees Parlement heeft weinig boodschap aan de problemen van de auto-industrie. Met ruime meerderheid is het strengere voorstel aangenomen, al gaat het parlement minder ver dan de eigen milieucommissie, die een reductie tot 45 procent had voorgesteld.

Niettemin betekent de verhoging naar 40 procent dat autofabrikanten de nieuwe norm niet meer kunnen halen met zuiniger verbrandingsmotoren en hybriden, zegt Bas Eickhout, delegatieleider voor GroenLinks in Europa. Met een mix van brandstofmotoren, hybriden (brandstofmotor plus elektrisch) en een enkele volledig elektrische auto, zouden fabrikanten nog net een reductie van 30 procent CO2-uitstoot kunnen bereiken.

Bij een vereiste afname van 40 procent lukt dit niet langer. Dan moeten er zo veel elektrische auto's worden verkocht, dat het maar beter is volledig over te stappen op deze technologie, zegt Eickhout. 'Deze strengere norm dwingt de industrie dus volop te investeren in volledig elektrische aandrijving. Vandaar hun felle verzet. Ze hoopten nog jaren te kunnen verdienen aan de verbrandingsmotor.'

De reductie die het parlement woensdag heeft afgesproken, is nog altijd niet voldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen, erkent Eickhout. 'Daarvoor moet je tegen 2035 echt op de nul emissie zitten. Maar het helpt wel de overgang naar volledig elektrisch te versnellen.'

Autokoepel ACEA spreekt van een ‘extreem agressieve CO 2 -reductie’ die de industrie verplicht tot ‘een dramatische transformatie’ naar elektrisch. Ook twijfelt de koepel of de consument wel aan elektrische auto’s wil zolang er niet voldoende laadpalen zijn en er weinig subsidies zijn om de automobilist over te halen. 'In landen als Nederland is al een goede infrastructuur van laadpalen, maar in landen als Roemenië of Spanje is dat niet zo. Je kunt de consument niet dwingen over te stappen naar elektrisch als de infrastructuur niet op orde is.'

'De Europese auto-industrie roept bijna altijd dat plannen te ambitieus zijn', zegt Eickhout. 'Maar het verleden heeft laten zien dat als ze daartoe gedwongen wordt, het ineens veel harder gaat.' Door nu verplicht te worden te investeren in volledig elektrische auto's, is de kans volgens de europarlementariër groot dat de 40-procentsnorm straks makkelijk wordt gehaald.

Of de strenge reductienorm echt wordt ingevoerd, is nog niet zeker. De lidstaten bespreken de voorstellen volgende week. Vooral de grote auto-producerende landen, zoals Duitsland, liggen dwars. Nederland is samen met een aantal kleine Europese landen en Frankrijk voorstander van strengere normen. Het besluit van het parlement is voor deze landen een steun in de rug.

Duitsland heeft formeel nog geen standpunt, maar bondskanselier Merkel heeft laten weten dat ze voorstander is van het commissievoorstel. Het zou dus kunnen dat de ministers volgende week met een eigen compromisvoorstel komen. In dat geval moet er opnieuw worden onderhandeld met het parlement. Naar verwachting valt in december de definitieve beslissing.